صداع ألم خمول تعب، والجواب "أنت تتوهم" هل حصل معك أن اشتكيت من عارض صحي وجاءك الجواب ممن حولك بأنك "كالحصان لا تشكو من شيء لكنك تحب الإلحاح والدلع".. دلع كلمة فصحى.

أجوبة قد تبدو من أفواههم عادية، لكن ماذا لو نطق بها الطبيب؟

وسم "ميديكال غاز لايتينينغ"، الذي يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، يجمع تجارب تعيسة للعديد من المرضى معظمهم من النساء اللواتي استخف أطباؤهن بحالاتهن المرضية وقللوا من شأنها وتجاهلوها.

واعتبروا أنها مجرد توتر وقلق، الأمر الذي كان له عواقب صحية وخيمة وأدى لتفاقم الحالات المرضية وفي بعض الأحيان أدى إلى الوفاة.

مقطع من الفيلم

وسم ميديكال غاز لايتيننغ مستمد من فيلم غازلايت الذي يعود لعام 1944 ويحاول فيه الزوج إيهام زوجته بأنها تتخيل أمورا عديدة لا حقيقة لها.

في الطب، قد ينطبق حال الزوج على حال بعض الأطباء أو الاستشاريين، الذين يتعاملون مع تقارير مرضاهم وكأنها ليست ذات مصداقية، خصوصا لو كانوا من النساء.

فعلى الرغم من أنه من المعروف أن النوبات القلبية هي القاتل الأول للنساء، إلا أنهن غالبا لا يحصلن على الرعاية الطبية المناسبة في المستشفيات لو اشتكين من ألم في الصدر، ولا يصنفن مباشرة كحالة طوارئ، وغالبا ما تعزى أعراض القلب لديهن إلى المرض العقلي أو النفسي، هذا وفق بيانات أميركية.

الأمر نفسه حصل مع نساء عانين سكتات دماغية أو التهاب الزائدة الدودية فغالبا ما تم تأجيل وتأخير العمليات الجراحية،

ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي فإن سبعة عشر في المائة من النساء عانين أعراض كوفيد طويل الأمد ولم يتلقين الرعاية أو الاهتمام الطبي.

هذا ما يفعله بعض الأطباء، يعزون أمراض النساء لحالتهن النفسية والعقلية أو لهرموناتهن لكن هل سألت نفسك كطبيب ماذا لو توقف كل ذلك؟؟ "بدي حط جهاز تبع القلب وأعمل صوت متل لما بيوقف النبض والقلب.."

وفي حديث مع صباح "سكاي نيوز عربية" يوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، الدكتور إبراهيم الزيات، الأسباب التي قد تكون وراء التشخيص الطبيبي الخاطئ.