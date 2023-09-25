التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم، لذلك جاءت كلمات قادة دول العالم والمسؤولين محملة بآمال وتركيز خاص حول ملف المناخ، قبل أشهر قليلة من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ COP28 .

ماذا قالوا حول ملف المناخ في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إن الوقت ينفد أمام التصدي لتغير المناخ وهو ما يعود جزئيا إلى "جشع سافر" متعلق بمصالح الوقود الأحفوري.

وقال في بداية قمة ليوم واحد مخصصة للمناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "التحول عن الوقود الأحفوري لمصادر الطاقة المتجددة يحدث لكننا متأخرين عقودا.. يجب أن نعوض الوقت الضائع بسبب التخاذل والتلكؤ والجشع السافر المترسخ في مصالح بالمليارات تتعلق بالوقود الأحفوري".

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الدول بحاجة إلى الوفاء بهدف لم يتحقق منذ فترة طويلة وهو جمع 100 مليار دولار سنويا لتمويل مكافحة تغير المناخ. وتابعت قائلة "إنها مسألة ثقة" مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيشارك بإرسال 27 مليار دولار كما فعل العام الماضي.

زيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "التغير المناخي أزمة تمثل مرحلة مفصلية يمر بها العالم".

أزمة تمثل مرحلة مفصلية يمر بها العالم". وتابعت قائلة: "رغم تعاظم أزمة ندرة المياه حول العالم إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الدولي المطلوب".

ولفتت في كلمتها إلى أن "مؤتمر COP28 المقرر تنظيمه في الإمارات يركز على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار".

رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 150 مليون دولار في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لدعم مكافحة الفقر وتغير المناخ في المناطق الريفية.

وقال ماكرون في رسالة مصورة أذيعت خلال حفل خيري أقامته منظمة غلوبال سيتيزن غير الهادفة للربح في نيويورك إن فرنسا قررت استضافة وتنظيم عملية تجديد موارد الصندوق، وتطلق من خلال هذا الالتزام دعوة للمساهمة.

و(إيفاد) هو وكالة تابعة للأمم المتحدة مقرها روما وتعمل على معالجة الفقر والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية.

وقالت كريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بالتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية إن بلادها تعهدت أيضا بتقديم 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لصندوق الأمم المتحدة العالمي لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة (التعليم لا ينتظر) خلال الفترة 2023-2026.

رئيس الولايات المتحدة جو بايدن

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن الثلاثاء، إن "العالم يواجه تحديات قاسية، واليوم علينا التقدم، ويبدأ ذلك من الأمم المتحدة".

حذر الرئيسُ الأميركي جو بايدن، من تداعيات أزمة المُناخ على البشر، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لها. وأوضح بايدن أن إدارتَه تركز على ملف تغير المناخ، كأحد أهم الأولويات.

بايدن حذر من مخاطر أزمة تغير المناخ على العالم بأسره.

يجب العمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30 بالمئة خلال العقد الحالي.

رئيس البرازيل لولا دا سيلفا

سابقا لم يكن العالم قد أدرك بعد مدى خطورة أزمة المناخ. اليوم هو يطرق أبوابنا، ويدمر بيوتنا، ومدننا، وبلداننا، ويقتل ويفرض الخسائر والمعاناة على إخواننا، وخاصة الفقراء منهم.

العمل ضد تغير المناخ ينطوي على التفكير في الغد ومواجهة تاريخ عدم المساواة.

الفئات السكانية الضعيفة في الجنوب العالمي هي الأكثر تضرراً من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

أغنى 10 بالمئة من سكان العالم مسؤولون عما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي. ونحن، البلدان النامية، لا نريد تكرار هذا النموذج.

رئيس كينيا وليام روتو

حث الرئيس الكيني وليام روتو الدول على فرض ضريبة عالمية على تجارة الوقود الأحفوري ورسوم على انبعاثات الطيران والملاحة البحرية والمعاملات المالية لجمع تريليونات الدولارات. وقال "لا أفريقيا ولا العالم النامي بحاجة إلى الإحسان" من الدول المتقدمة.

رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامبافوزا

نحن بحاجة إلى تعزيز جميع الركائز الثلاث لاتفاق باريس، التخفيف، والتكيف، والدعم، بنفس الطموح والإلحاح.

وتحتاج البلدان الأفريقية، إلى جانب بلدان الاقتصادات النامية الأخرى، إلى ذلك زيادة الدعم المالي لتنفيذ خطة 2030 وتحقيق أهدافها المتعلقة بتغير المناخ بطريقة شاملة ومتكاملة.

يتعين علينا تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لصالح البلدان الضعيفة المتضررة بشدة من الكوارث المناخية، على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأطراف 27.

أفريقيا قبلت هذا التحدي.

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

التغير المناخي أزمة تضرب منطقتنا، ويصاحبها من موجات حر مدمرة وجفاف وفيضانات.

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان

لقد أصبح تغير المناخ والمخاطر الطبيعية حقيقة يومية في حياة الناس.

رئيس البرتغال مارسيلو دي سوزا

هناك حاجة ملحة إلى تعاون أكثر طموحاً لمكافحة تغير المناخ.

سبب المزيد والمزيد من الظواهر المتطرفة والمفاجئة. ومن الضروري أن نقوم بذلك تعزيز مركزية العلم في تشخيص ورصد ومصداقية القرارات السياسية.

ومن الضروري أن نبقى متحدين ومتضامنين في التعاون المناخي، خلال اتفاق باريس ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجب تسريع أهداف إزالة الكربون على مستوى العالم وحشد الحلول لذلك، وتحويل الديون الخارجية الخانقة إلى استثمارات في الطاقات المتجددة أو غيرها.

رئيس أوزبكستان شفقت ميرزوييف

حاليا، هناك وضع بيئي متوتر في العالم. تتزايد أزمة تغير المناخ، مع فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البيئي.

في ظل هذه الظروف الصعبة، أصبحت آسيا الوسطى، التي ال تزال تكافح مع مأساة بحر آرال، واحدة من أكثر المناطق ضعفا في مواجهة تغير المناخ.

تعمل أوزبكستان على مستوى قدراتها للتغلب على عواقب مأساة بحر آرال، وهي مشكلة عالمية.

ارتفعت درجة حرارة الهواء في منطقتنا بمقدار درجة ونصف. هذا هو ضعف متوسط الاحترار العالمي. ونتيجة لذلك، فقد ما يقرب من ثلث المساحة الإجمالية للألنهار الجليدية

. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد ينخفض تدفق نهرين رئيسيين في منطقتنا) أمو داريا وسير داريا( بنسبة 15 بالمائة في العقدين المقبلين.

في هذا الصدد، أرى أنه من المناسب إدخال "حوار المناخ في آسيا الوسطى". ونحن نشجع مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد القرار "آسيا الوسطى في مواجهة التهديدات المناخية العالمية: التضامن من أجل الصالح العام ".

رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش

باعتبار كرواتيا دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فقد التزمت بالفعل سياسيا وقانونيا للمساهمة في جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050.

من خلال متابعة هذا المسار وتسريعه نحن نؤمن بتنمية مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات الخضراء.

وستكون قمة الطموح ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بمثابة اختبار حقيقي للثقة والتضامن بين الأمم وسيؤثر على الأجيال الحالية والمستقبلية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

تشكل أزمة المناخ تحديا آخر حيث يتفاقم الانقسام الاقتصادي بين الدول والعوائق لتحقيق التنمية المستدامة للإنسانية.

يتسبب تغير المناخ في حدوث تحولات جيوسياسية في الزراعة وصيد الأسماك، مما أدى إلى تفاقم الأزمات في البلدان المعرضة لنقص الغذاء.

لمساعدة البلدان المعرضة لتغير المناخ في الحد من انبعاثاتها الكربونية والإسراع في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، سوف ترفع كوريا مستوى الطاقة الخضراء للمساعدة الإنمائية الرسمية.

على وجه الخصوص، سوف نساهم بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار دولار لصندوق المناخ الأخضر (GCF).

ونتوقع تحرك المجتمع الدولي لدعم المالي لصندوق المناخ الأخضر.

رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا

أقف هنا للتعبير عن قلقي البالغ إزاء التأثير المدمر لتغير المناخ وسنوفر الخبرات الليتوانية بهذا المجال.

اليوم، لم يعد التحول الأخضر مسألة اختيار. نحن بحاجة حاسمة لإجراءات للحفاظ على أهداف اتفاق باريس.

ليتوانيا ملتزمة التزاما راسخا بتجنب هذه الظاهرة والتقليل منها ومعالجتها تغير المناخ. نحن نهدف إلى تحقيق خفض بنسبة 70 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتصبح محايدة للمناخ في عام 2050.

رئيس زمبابوي إيمرسون نانغاغوا

لم تسلم زيمبابوي من التأثير السلبي من تغير المناخ. ومن ثم فإن حكومتي تواصل القيام بالاستثمار اللازم في البنية التحتية للتخفيف من آثارها.

لتحقيق القدرة على التكيف مع تغير المناخ، يتم بناء السدود في جميع أنحاء البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، لقد بدأنا طموحا لحفر الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية، في كل قرية ومدرسة من القرى والمدارس الريفية في بلادنا والتي يبلغ عددها 35000 قرية.

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

ستكون الكارثة البيئية أشدَّ على العراق ودو ل المنطقة، مع ارتفاع غير مسبوقٍ لدرجات الحرارة، مما يحوِّل أشكا ل الحياة الطبيعية إلى صعوبةٍ بالغةٍ تقترب من المستحيل.

ومن هذا المنطلق، فإنَّ العراق يع ل ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود بين الدول االإقليمية المعنية للعمل معا وإيجاد آليةٍ فعالةٍ للتنسيق وتشكي لتكتلٍ تفاوضي ضمن اتفاقية المناخ، وإلى آليةٍ متكاملةٍ لإدارة المياه العابرة للحدود، ومواجهة آثار الجفاف.

رئيس وزراء هولندا مارك روته

نحن بحاجة إلى تقليل بصمتنا البشرية الملوثة للبيئة. من خلال بناء اقتصاد دائري بحلول عام 2050.

من خلال جعل قطاعنا المالي أكثر استدامة، ومن خلال مكافحة إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.

وفي كل من هذه المجالات، تعتبر الشراكات ضرورية.

سأتحدث مع العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية حول حول سبل تبادل المعرفة والخبرات والحلول المبتكرة.

يجب علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الكلمات والوعود.

تعمل هولندا على زيادة مساهمتها السنوية في المناخ الدولي بتمويل يصل إلى 1.8 مليار يورو بحلول عام 2025.

وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ إلى التكيف مع المناخ.

وفي غضون شهرين، سنجتمع في دبي لتقييم التقدم الذي أحرزناه نحو أهداف باريس للمناخ.

نعلم بالفعل أننا بعيدون عن المسار الصحيح.

رئيس وزراء باكستان أنور الحق كاكار

تتطلع باكستان أيضا إلى تحقيق تغيير إيجابي في ملف المناخ.

نهدف لتسريع أهداف الدول المتعلقة بتخفيف انبعاثات الكربون "للحفاظ على" هدف تقييد ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بينداروفسكي

من الضروري معالجة قضية تغير المناخ بقدر أكبر من الحزم.

هذه التغييرات لا تعترف بالحدود أو تعترف بها وبالتالي الاستجابة تتطلب بالتأكيد العمل المشترك.

منطقة جنوب أوروبا التي أتيت منها تواجه ظواهر غير معروفة حتى الآن: ما يسمى بعواصف الخلايا الفائقة التي تقترب من الأعاصير، وهي عبارة عن عواصف نتيجة مباشرة لتغير المناخ.

ليس هناك شك على الإطلاق في أن العالم يجد نفسه أمام تحدٍ وجودي، والرد المضاد الناجح الوحيد هو الممكن فقط إذا اجتمعنا حول منصة عالمية واحدة.

تقدم الاقتصادات المتقدمة الدعم المالي والتقني لأولئك الذين يعملون في مجال التنمية

لقد تم تحديدها بالفعل: إن التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر أمر ممكن، ولكن فقط من خلال تنفيذها بالشكل المناسب. وفقا للعمل المناخي.

ينبغي للبلدان المتقدمة ليس فقط تحقيق مستوى صافي الصفر الانبعاثات بحلول عام 2040، ولكن أيضا الحفاظ على وعودهم للبلدان في مجال التنمية، من خلال مضاعفة الموارد المخصصة للتكيف وتمويل صندوق المناخ الأخضر.

وزير خارجية مصر سمح شكري

إننا نواجه تهديدا وجوديا يتمثل في تغير المناخ.

لقد أصبحت الكوارث المناخية حدثا يوميا مأساويا، سواء تجلى في ذلك الفيضانات المدمرة، أو الأعاصير القاتلة، أو الجفاف المستمر.

معظم التقارير تشير بوضوح إلى أننا لسنا على المسار الصحيح للتعامل مع التحدي المتمثل في تغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل الكافي للمناخ للالتزامات الوطنية للعالم النامي في هذا الصدد.

وانطلاقا من الإيمان الراسخ بالحاجة إلى نهج عملي المنحى، نجحت مصر في انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ لحشد الجهود الدولية لصالح العدالة المناخية.

تم اتخاذ قرارات متوازنة للبناء بشأن المبادئ والأهداف المتفق عليها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وفي شرم الشيخ، وصل المجتمع الدولي إلى اتفاق.

فيما يتعلق بالعمل المناخي، وخاصة فيما يتعلق بالتزامات التمويل.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا كرئيس لمؤتمر الأطراف، ومن أجل ضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، أود أن أؤكد مرة أخرى

وأن النجاح يتوقف على تنفيذ الالتزامات والاتفاقات القائمة، وخاصة إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتوفير التمويل الكافي لضمان بقاء خطة 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة.

وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا

تغير المناخ هو أكبر تهديد وجودي يواجه الكوكب. استقرار المناخ ضروري لمستقبل مستقر.

تلتزم نيوزيلندا بالقيام بدورها في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق ذلك.

بلدان المحيط الهادئ تقع على الخطوط الأمامية، وهي كذلك بالفعل تعاني بالفعل من خسائر وأضرار مناخية لا رجعة فيها.

وقد أرسلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ رسالة واضحة للغاية، رسالة مفادها أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

مع أول تقييم عالمي لاتفاقية باريس، يعد مؤتمر الأطراف COP28 في وقت لاحق من هذا العام فرصة لتصحيح المسار.

نحن ندعو جميع البلدان، وخاصة البلدان المصدرة للانبعاثات الرئيسية، إلى مواءمة إجراءاتها مع هذا الاتفاق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة. وهذا يعني الالتزام لالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري على مستوى العالم.

تتخذ نيوزيلندا إجراءات طموحة لدعم عملية الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الانبعاثات، والزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحقيق الاستدامة السياسات التجارية.

نحن نستثمر في تعزيز قدرة منطقة المحيط الهادئ على الصمود، وتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ، ودعم الشركاء في منطقة المحيط الهادئ للتحضير والاستجابة للأحداث المرتبطة بالمناخ.

وزيرة خارجية أيسلندا تورديس غيلفادوتير

اتفاق باريس في خطر. شهدنا خلال الأشهر الماضية زيادة في تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

تضرب حرائق الغابات كل ركن من أركان العالم. هذه لديها تداعيات عالمية، بما في ذلك زيادة انعدام الأمن الغذائي والفقر والجوع.

ولا يشكل هذا مجرد تهديد للبعض في أجزاء بعيدة من العالم. وهذا يشكل تهديدا وجوديا لنا جميعا.

رئيس أنغولا جواو لورينتشو

يجب على المجتمع الدولي أن يحاول قدر الإمكان تحقيق الأهداف المناخية والوعود التي تم التعهد بها في الاجتماعين الأخيرين لمؤتمر الأطراف بشأن تمويل المناخ.

في قمة COP 28 التي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب التركيز بشكل ملموس على ضرورة التنفيذ العاجل للتدابير التي يتعين اتخاذها للحد من الغازات الملوثة، والحد من إزالة الغابات، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبالتالي إنقاذ كوكبنا الأرض بينما لا يزال هناك وقت.

رئيس وزراء الرأس الأخضر خوسيه كوريرا سيلفا

نحن بحاجة إلى آليات عالمية تخلق فرصا مستدامة للدول، ويعد التمويل المناخي والبيئي أحد هذه الآليات.

ويمكن لهذه التحولات أن تحرر الموارد للاستثمارات التي تتزايد وتعمل لخفض انبعاثات الكربون، وحماية التنوع البيولوجي، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص.

وقعت دولة الرأس الأخضر والبرتغال مؤخرا اتفاقية لتحويل الديون الثنائية إلى تمويل مناخي وبيئي لتحقيق هذه الأهداف.

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم

أكد العلماء أن العالم شهد للتو صيفه الأكثر سخونة عبر التاريخ. لقد سمعنا الأمين العام غوتيريش يعلن بجدية أن "المناخ لقد بدأ الانهيار." حتى ماليزيا تشهد زيادة في الآثار السلبية لتغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع منسوب سطح البحر، واشتداد الرياح الموسمية، وأنماط الطقس غير المنتظمة التي تعطل سبل العيش وتؤدي إلى تدهور النظم البيئية المحلية.

تقوم ماليزيا بدورها من خلال تطوير خرائط طريق للطاقة المنخفضة الكربون والمتجددة لتنفيذ استراتيجيات التخفيف والتكيف.

رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين

تعد أزمة المناخ واحدة من التهديدات الأكثر إلحاحا وهذا يتطلب عملنا الجماعي والفوري.

تحقيقا لهذه الغاية، ترحب تايلند بقمة طموح المناخ لتسريع العمل المناخي الذي من شأنه التخفيف من الآثار المدمرة للتغير المناخي.

وعلينا أن نبتكر معا الوسائل اللازمة للتكيف مع المناخ وتعزيز صمود الحلول المستدامة.

رئيس وزراء اليابان كيشيدا فوميو

ستواصل اليابان دعم جهود الحد من مخاطر كوارث تغير المناخ في البلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية، مما يساعد الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على صمود الاقتصادات والمجتمعات ضد ارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الطبيعية المرتبطة به.

يمثل المحيط حدودا جديدة ذات إمكانات وفيرة ومن الضروري اتخاذ تدابير شاملة، بما في ذلك الاستفادة من الكربون الأزرق لمعالجة هذه المشكلة تغير المناخ.

ومنظور القانون الدولي مهم أيضا. اليابان تدعم الحفاظ على خطوط الأساس الحالية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر، حتى بعد الانحدار المستقبلي للخط الساحلي بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر.

رئيس طاجكستان إمومالي رحمون