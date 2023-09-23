وبعد مرور 10 أيام، بدأت بعض القنوات تحقق أرقاما بالملايين، وتظهر قائمة القنوات العشر الأكثر شعبية في "واتساب" حتى السبت في "واتساب" ما يلي:

1. واتساب 19 مليونا.

2. نتفليكس 14 مليونا.

3. ريال مدريد 13 مليونا.

4. الممثلة البريطانية الهندية كاترينا كيف 11 مليونا.

5. مغني الراب باد باني من بورتوريكو 10.7 مليون.

6. نادي برشلونة الإسباني 9.6 مليون.

7. الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ 7.1 مليون.

8. نادي مانشستر ستي الإنجليزي 7 مليون.

9. فريق الكريكت الهندي 6.9 مليون

10. نادي ليفربول الإنجليزي 6 مليون.

وخدمة "القنوات" في "واتساب" باختصار هي: حساب يبعث بانتظام رسائل إلى مستخدمين كثر، لكن لا يوجد فيها مجال للتفاعل كما في المجموعات المعروفة في التطبيق بحيث يمكن تبادل الرسائل.

لكن بوسع أي شخص اختيار متابعة أي قناة عبر البحث عنها في خانة (update) في واجهة "واتساب" على الهواتف الذكية.

وشدد "واتساب" على أن قنواته وسيلة سهلة وموثوقة وتوفر الخصوصية للمستخدمين الراغبين في الحصول على التحديثات من المؤسسات والهيئات التي تملك القنوات مثل المؤسسات الإخبارية والحكومية والأندية الرياضية وغيرها.

وكانت هذه الميزة موجودة منذ سنوات في تطبيق "تلغرام" المنافس، وهو الأمر الذي كان يميز الأخير عن "واتساب"، الذي ظل كان يفتقر لأداة منظمة لتدفق المعلومات من المؤسسات إلى الجمهور.