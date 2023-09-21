حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الأربعاء، من احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة.
وقال هوغربيتس، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا):
- كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في اليوم التاسع عشر يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى.
- لكن ليس لدينا حتى الآن أي مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة.
- ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.
وسبق أن حذر هوغربيتس من احتمالية وقوع زلزال مدمر، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.
في المقابل، يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.