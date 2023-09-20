مع الانتشار الكبير لتقنياتِ الذكاء الاصطناعي وتطوّرها السريع، نسلط الضوء اليوم على بعض المخاوف المترتبة على مثل هذه التقنيات من انتهاك للخصوصية، ونركز في الحديث على النظارات الذكية الحديثة التي تتميّز بخاصية التصوير والتسجيل بشكل سرّي.
كيف يمكنُ وضعُ قوانينَ لمعاقبة من يُسيءُ استخدامَها؟ وكيف يمكننا حماية من لا يستعملها؟
نظارات ذكية تتعدى على خصوصية الآخرين،نعم .. فالأمر لا يتوقف عندك أو عند استخدامك لتلك التقنية المتطورة.
إذ حذّر باحثون في جامعة كورنيل للحوسبة وأمن المعلومات الأميركية، من النظارات الذكية الحديثة التي تنتهك خصوصية الأفراد، خاصة أنه بات من الصعب تمييزها عن النظارات العادية.
وبيّنت الدراسة أن النظارات الذكية يمكن أن تخلق اختلالًا كبيرًا في توازن القوى بين من يملكونها ومن لا يملكونها، لإجرائها تسجيلات سرية للمحادثات إضافة إلى إنشاء صور مزيفة للأشخاص دون علمهم.
وركزت غالبية الأبحاث المتعلقة بنظارات الواقع المعزز على تجربة المستخدم، وتحليل ردود الفعل بين من استخدم تلك التقنية ومن لم يستخدمها، وتم عرض المحتوى الذي ألتقطته نظاراتهم سواء من صور أو فيديوهات، وأعرب مستخدمو النظارة عن استحسانهم للتجربة، بعكس غير مرتديها الذي بيّنوا انزعاجهم من آلية تصوير النظارة لمظهرهم دون رغبة منهم.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الشركات المصنعة لمثل هذا النوع من النظارات أو شبيهاتها حتى من التقنيات، إضافة شاشة عرض ومؤشر ضوئي في تصميم النظارات الذكية، لجعل الأمر واضحًا لكل شخص قريب من مرتدي النظارة. ناهيك عن طلبات من منتقدي التقنية لضرورة التأكيد على القوانين المطبقة في العديد من دول العالم والتي تتيح لمن يتم تصويره دون علمه مقاضاة مرتدي النظارة أو حتى الشركة المصنعة في حالات أخرى
ويرى الخبير في أمن وتكنولوجا المعلومات، فادي ميخائيل، أن هذا النوع من النظارات يدخل الواقع المعزز في النظارة.
- النظارة التي أصدرتها شركة أبل هي تعتبر نظارة ضخمة تستخدم في البيت والمكتب.. على عكس النظارات الجديد التي تشهبه النظارات العادية ويصعب تمييز بينهما.
- التكنولوجيا تتطور والشرائح أيضا يصغر حجمها، وبالتالي يمكن أن تقليص حجم النظارات وإدخال فيها شرئح بشكل أنها لا ترى بالعين المجردة.
- النظارات يمكن أن تحتوي على كاميرا وميكرفون، حتى تخدم الشخص الذي يرتديها، بحيث أنه يرى ويسمع.. لكن في نفس الوقت نحن نحكي عن انتهاك الخصوصية.
- يتم الآن وضع خطط لهذه النظارات للعمل على طرق تحمي خصوصية المستخدمين.. وهناك فرضيات تقول أنه يمكن أن يكون هناك ضوء يشعر بأن الشخص مرتدي النظارات يقوم بعملية التسجيل.
- هناك فرضية أخرى تقول بأن النظارات تحتوي على شاشة صغيرة تعرض للشخص ما يشاهده مرتدي هذه النظارات، لأن هذه النظارات بفعل الواقع المعزز يمكن للشخص أن يرى الشخص الثاني بشكل مختلف.
- الأفضل وضع القوانين قبل طرح المنتج في السوق.. نشاهد حاليا في الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الإكترونية، نلاحظ أن هناك بعض التطبيقات ما تزال حتى اليوم محظور استخدامه في الاتحاد الأوروبي.