النقرس هو نوع من التهاب المفاصل الناجم عن ارتفاع نسب حمض اليوريك الذي يشكل بلورات صغيرة، تعرف باسم التوفة، داخل المفاصل وحولها.

إذا شقت هذه الحصوات طريقها إلى المفاصل، فإنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب يسبب تهيجا وتورما وألما شديدا.

تشمل الأعراض التي يجب على الأشخاص الانتباه إليها ألما شديدا مفاجئا في أحد المفاصل، عادة ما يكون بإصبع القدم الكبير، ولكن يمكن أن يكون في مفاصل أخرى في القدمين أو الكاحلين أو اليدين أو الرسغين أو المرفقين أو الركبتين.

وفي حين أن النقرس في حد ذاته ليس مميتا، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تغير الحياة إذا لم يتم علاجه.

هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع النقرس، وتشمل:

تناول نظام غذائي صحي متوازن.

تقليل استهلاك الكحول.

شرب الكثير من السوائل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

توقف عن التدخين.

استشر طبيبك العام حول مكملات فيتامين سي.

العلاج