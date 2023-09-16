ويشترك الهاتف الجديد بأغلب الخصائص التي امتلكها "آيفون 14" السابق، لكنه يتميز بأربعة خصائص لن تجدها في الهاتف قبل عام.

1- الشحن السريع

سيأتي "آيفون 15" مزودا بمنفذ شحن من النوع C، وهو نفس منفذ الشحن المدمج في هواتف أندرويد مثل سامسونغ وهواوي.

يأتي هذا التغيير بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونا يلزم جميع الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى المباعة في أوروبا أن تكون مجهزة بمنفذ شحن USB من النوع C بحلول نهاية عام 2024.

توفر شواحن USB-C ميزة السرعة. يمكن لموصلات USB-C شحن هاتفك بشكل أسرع بكثير من كابل أبل الاعتيادي، مع استخدام نفس مقدار الجهد.

2- التكبير

يوفر "آيفون 15" أقوى إمكانيات التكبير حتى الآن مقارنة بأي هاتف ذكي سابق من أبل، وفقا لموقع الشركة.

يتميز هاتف "آيفون 15 برو ماكس" بكاميرا مقربة مع تكبير يصل إلى 5 أضعاف، وهو أطول تكبير بصري لأي كاميرا آيفون.

الصور

يستشعر "آيفون 15" ظهور شخص (أو حيوان أليف) في عرض الكاميرا ويلتقط معلومات عمق الصورة تلقائيا، مما يسمح لك بتحويل صورك إلى صور "بورتريت" بعد فترة من التقاط الصورة. يمكن تحويل الصور العادية الموجودة على "آيفون 15" إلى صور بنمط عمودي (بورتريت) باستخدام تطبيق الصور.

زر الأكشن

"زر الأكشن" الجديد استبدل زر "وضعية الصامت" على جانب الهاتف، حيث سيستطيع المستخدم في جهاز آيفون، اختيار مهمة هذا الزر بنفسه، وتحديد فائدته.

في السابق كان هذا الزر مخصصا لوضع الهاتف على وضعية "الصامت" فقط.