وخلال مؤتمرها السنوي، الذي عقدته في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بكاليفورنيا، ذكرت "أبل" أنها أضافت خدمة المساعدة على الطريق المدعومة من الأقمار الاصطناعية عبر الشراكة مع منظمة جمعية السيارات الأميركية.

وقالت الشركة إن شراء وتفعيل هاتف "آيفون 14" أو سلسلة هاتف "آيفون 15" سيتضمن التمتع بخدمة الطوارئ "Emergency SOS" مجانا لمدة عامين.

وتفصيلا، ستكون الخدمة مجانية لأعضاء جمعية السيارات الأميركية التي تضم عشرات الملايين في أميركا وكندا، أما الآخرين فسيدفعون مالا لقاء الخدمة، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.

ولم تذكر الشركة شيئا عن توسع الخدمة في دول العالم الأخرى، لكن كما هو الحال في العديد من الخدمات في الشركات التقنية الكبيرة تبدأ في دول محدودة قبل أن تتوسع.

وكانت الشركة قد أطلقت الخدمة "Emergency SOS" للمرة الأولى العام الماضي في هاتف آيفون 14، لكن الخدمة الجديدة أكثر توسعا لكونها مرتبطة الآن بجمعية السيارات عوضا عن تحويل المكالمة إلى 911، كما هو الحال سابقا.

وأتيحت تلك الخدمة لمستخدمي هاتفي "آيفون" و "آيفون برو" في الولايات المتحدة وكندا.

والخدمة ببساطة هي أنه في حال تقطعت السبل بمستخدم آيفون، كأن تتعطل سيارته، وفي حال عدم وجود تغطية للشبكة أو انتفاء اشتراك الإنترنت في الهاتف، بوسع المستخدم توجيه رسائل إلى جمعية السيارات عبر الأقمار الاصطناعية.

وسيطلب من المستخدم الإجابة عن عدة أسئلة حتى تتمكن الجمعية من توفير المساعدة المطلوبة وإرسالها إليه.

لكن حتى تكون الخدمة متاحة، لا يجب أن يكون هناك حاجز بين هاتف المستخدم والسماء، كأن يكون في غابة وفي مرآب.