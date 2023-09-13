والمنتجات التي أعلنت عنها الشركة الأميركية العملاقة بمؤتمرها السنوي في كاليفورنيا، هي "أيفون 15"، و"أيفون 15 بلس"، و"أيفون 15 برو"، و"أيفون 15 برو ماكس"، إضافة إلى "أبل ووتش سيريز 9"، والإصدار الثاني من ساعة "ألترا".

وأضافت "أبل" ترقية كبيرة في الشكل الخارجي للهواتف، تتضمن تصميم "الجزيرة التفاعلية Dynamic Island" إلى الشاشة، إضافة إلى منفذ USB C للشحن ونقل البيانات بدلا من منفذ "لايتنينغ Lightning" التقليدي.

مميزات جديدة

ويأتي هاتفا "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس"، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة، 6.1 و6.7 بوصات.

وعلمت "أبل" على ترقية نظام التصوير في "أيفون 15" حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل، مقارنة بكاميرا الإصدار السابق ذات دقة 12 ميغابكسل.

وهناك كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميغابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية، من دون الحاجة إلى التبديل يدويا إلى وضع "بورتريه".

ووفق البوابة العربية، فقد حسنت الشركة الأميركية العملاقة أيضا وضع التصوير الليلي والصور الحية، ووضع الحركة في كاميرا "أيفون 15"، إذ تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير "بورتريه".

ويعمل هاتفا "أيفون 15" و"أيفون 15 بلس" بمعالج A16، وهو المعالج نفسه الموجود في إصدارات "أيفون 14 برو" السابقة.

ولا تختلف أسعار هواتف "أيفون" الأساسية عن العام الماضي، إذ يبدأ سعر "أيفون 15" من 800 دولار، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر "أيفون 15 بلس" من 900 دولار، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 غيغابايت.

وتتيح "أبل" هواتفها الجديدة بعدة ألوان، هي الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، ويطرح الهاتفان في الأسواق يوم 22 سبتمبر الجاري بعدد من دول العالم.

ساعتان جديدتان

ومن جهة أخرى، تتميز "أبل ووتش سيريز 9" تتميز ببطارية تدوم 24 ساعة، وبدقة تفوق الجيل السابق بـ25 ضعفا، وبمعالج S9 بأداء أفضل بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تحسينات أخرى.

أما الإصدار الثاني من ساعة "ألترا" (ULTRA)، فيأتي بمعالج S9 وبطارية تدوم 36 ساعة بالوضع العادي و72 ساعة بوضع توفير الطاقة.