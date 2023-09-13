يأتي هاتفا أيفون 15 وإيفون 15 بلس، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، بقياسات الشاشة نفسها للإصدارات السابقة؛ 6.1 و6.7 إنشات.

وعلمت آبل على ترقية نظام التصوير في آيفون 15 حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميغابكسل، مقارنة بكاميرا الإصدار السابق ذات دقة 12 ميغابكسل.

وهناك كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميجابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية دون الحاجة إلى التبديل يدويًا إلى وضع "بورتريه".

ووفق البوابة العربية، فقد حسنت الشركة الأميركية العملاقة أيضًا وضع التصوير الليلي والصور الحية، ووضع الحركة في كاميرا آيفون 15، تحتوي كاميرا السيلفي الأمامية على خاصية الضبط التلقائي للصورة وخاصية الإضاءة عند تصوير “بورتريه”.

ويعمل هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس بمعالج A16، وهو المعالج نفسه الموجود في إصداراتآيفون 14 برو السابقة.

ولا تختلف أسعار هواتف آيفون الأساسية عن العام الماضي؛ إذ يبدأ سعر آيفون 15 من 800 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر آيفون 15 بلس من 900 دولار أمريكي، وذلك للسعة الأساسية التي تبدأ من 128 جيجابايت، وتتيح آبل الهاتفين بعدة ألوان هي: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود.