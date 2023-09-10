فيروس نقص المناعة البشرية

قد يكون وجود قرحة على الشفتين أو داخل الخد أو على اللثة علامة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

يهاجم الفيروس جهاز المناعة في الجسم وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى مرض الإيدز إذا أصيبت دفاعات الجسم الذاتية بالشلل لدرجة أن حياة المريض تصبح معرضة للخطر.

لا يوجد علاج حاليا لفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن هناك أدوية فعالة جدا تمكن معظم المصابين بالفيروس من العيش حياة طويلة وصحية، بشرط اكتشافه مبكرا.

مرض السكري

مرض السكري هو مرض خطير يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتشمل الأعراض الشائعة الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، وفقدان الوزن والتعب.

لكن وجود رائحة نفس "فاكهية" تنتج عن تحول نسب السكر العالية إلى طعم الحموضة، ممكن أن يكون أيضا علامة على المرض.

أمراض اللثة

يمكن أن يكون نزيف اللثة أو تورمها أو احمرارها علامة على مرض اللثة.

ولا يؤدي المرض إلى فقدان الأسنان فحسب، بل هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن المرض مرتبط بحالات تهدد الحياة مثل الخرف وأمراض القلب.

سرطان الدم

يمكن أن تكون اللثة المتورمة والدموية والمتقرحة أيضا علامة على وجود سرطان الدم.

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الدم خارج الفم الحمى والقشعريرة وفقدان الوزن والتعب وسهولة الإصابة بالكدمات والبقع الحمراء الصغيرة على الجلد ونزيف الأنف المتكرر.