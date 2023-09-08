قواعد علم الاجتماع النفسي قد تكون سفينة النجاة لأبناءنا المراهقين.

محطة عمرية ينتقل فيها الإنسان من الطفولة إلى بداية الشباب

المراهقة من أخطر المراحل العمرية التي يمر به الإنسان في حياته والتي تمهد الطريق لمستقبله و تتشكل فيها شخصيته، إما أن يعيشها بتفاصيلها وتمر بسلام أو أن تتحول لضغوط نفسية في الصغر ومعاناة في الكبر ويعيش مراهقة متأخرة مابعد الستين.

تنعكس معاناة مرحلة المراهقة على الأسرة والمدرسة لذلك تتطلب المرحلة التعاون المشترك بينهم.

قال دكتور صلاح هاشم أستاذ علم الاجتماع النفسي لـ"بودكاست نفسيتي" الذي يبث عبر إذاعة "سكاي نيوز عربية": إن التعامل مع المراهقين لابد أن يتركز على تقدير الذات والثقة بالنفس وتشجيع المواهب وتنميتها وعدم فرض أحلام الأسرة على المراهق حتى تعطيه الفرصة للاختيار ولكن تحت إشراف الأم والأب بالنصح والإرشاد.

وأكد أصلاح هاشم،: أن المراهق من الممكن أن يتحول من شخصية عنيدة فاشلة إلى شخصية ناجحة على عكس ماتتوقع أسرته.

وحدد أستاذ علم الاجتماع النفسي عدة نصائح لمرحلة المراهقة: