وقام الباحثون في معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل بصنع نماذج كاملة للأجنة البشرية بالاعتماد على الخلايا الجذعية التي تم توليدها في المختبر، بعد الأبحاث السابقة، التي قادت إلى ابتكار أجنة الفئران.

ما الهدف من العملية؟

يهدف العلماء إلى أن يصبحوا قادرين على دراسة ما يحدث في في المراحل المبكرة جدا من الحمل، دون الحاجة إلى إجراء تجارب على أجنة بشرية حقيقية.

وأشاروا إلى أن النموذج الذي طوروه عبارة عن "مجموعة من الخلايا التي لا يمكن أن تنمو لتصبح إنسانا".

أوضحت "ديلي ميل": "الجنين ليس إنسانا، ولا يمكن أن يصبح إنسانا، لأنه لا يمكن زرع الجنين الاصطناعي في بطانة الرحم. يعتبر الجنين عادة جنينا في الفترة من الأسبوع 9 إلى 12 من الحمل، حيث يكون حينها متوفرا على جميع أعضائه الرئيسية".

ما نعرفه عن الجنين الاصطناعي