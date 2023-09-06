وقالت إدارة الأولمبياد إنها منحت أسامة إسماعيل جائزة Distinguished Service Award تقديرا لدوره في نشر تعلم المعلوماتية والبرمجيات في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا".

أسامة اسماعيل يشغل حاليا منصب مستشار المعلوماتية لرئيس الأكاديمية العربية لتكنولوجيا المعلومات والنقل البحري والعميد الموسس للمركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية بالإسكندرية.

وتسلم إسماعيل الجائزة خلال حفل ختام الأولمبياد الذي حصل فيه الفريق المصري تحت قيادته على 4 ميداليات عن حل مشكلات معقدة بالبرمجة.

وإسماعيل هو مؤسس الأولمبياد العربي للمعلوماتية عام 2002، كما أنه أسس الأولمبياد المصري للمعلوماتية عام 2003 بدعم كامل من الحكومة المصرية.

ونجح العالم المصري في تدريب الطلاب من خلال مسابقات حل المشكلات التكنولوجية المتخصصة في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا، مما مهد إلى إنشاء المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة للجامعة العربية، ويعد مركزا فريدا من نوعه بأفريقيا.

وخلال تهنئته له بالجائزة، قال المركز الإقليمي للمعلوماتيه إن أسامة إسماعيل قبل هذه الجائزة استحق لقب "أبو المعلوماتية في المنطقة العربية وأفريقيا" باعتباره العميد المؤسس لهذا المركز حيث تمكن من توسيع نطاق التدريب ومسابقات حل المشكلات لآلاف الطلاب في المنطقة العربية وأفريقيا سواء لطلاب المدارس أو الجامعات.

وأوضح المركز أن المشاركة الأولى لمصر العربية سنة 2000، وساهم أسامة إسماعيل بشكل إيجابي في إعداد الفرق المشاركة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية ونجح في استضافة الأولمبياد عام 2008 في مصر حيث عمل كرئيس للجنة العلمية للأولمبياد.

وفي أول حديث له عن الجائزة، عبر أسامة إسماعيل لموقع "سكاي نيوز عربية" عن سعادته الكبيرة بها قائلا "تلك الجائزة جاءت كتتويج لمشوار طويل في هذا المجال بدأته قبل أكثر من 20 عامًا متتالية كأستاذ لعلوم الكمبيوتر، حتى وصلت لمنصبي الحالي كمستشار معلوماتية لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل العربي، حيث أن مهمتي الحالية التحضير لاستضافة IOI 2024 في مصر".

وأضاف إسماعيل" بدأ مشواري مع الأوليمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2000 عند أول مشاركة لي في دولة الصين، وتم تكليفي في ذلك الوقت بتجهيز فريق من الطلاب وكانت المشكلة كيفية الحصول على طلاب الثانوية أو الإعدادية يجيدون برمجة الحاسب بالإضافة الي الخوارزميات الصعبة لحل المشكلات".

وتابع أنه كانت أول مشاركة لمصر مع استثناء أن يشارك طلاب من الجامعة، و" فعلا تم اختيار فريق من أفضل الطلاب في ذلك الوقت من بعض الجامعات المصرية ومن الأكاديمية من تخصص هندسة وعلوم الحاسب. وكانت النتائج متدنية جدا حيث حصل أفضل الطلاب على 4 درجات من 600 درجة".

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