وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها.

وأوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من ألفي شخص.

اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

إذا كنت تحب القهوة المنكهة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.

فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية. إذا كنت تحب القهوة المثلجة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.

فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد. إذا كنت تحب الإسبرسو المزدوجة (double espresso) فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.

(double espresso) فأنت غالبا تحب السفر والقراءة. أما عشاق الإسبرسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.