ويروج للمعرض، الذي يستضيفه، قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع وكالة الفضاء الإيطالية (ASI) وشركة تيليسباتسيو وجيوس التابعة لمجموعة ليوناردو، ومؤسسة ميد أور المعنية بتعزيز التعاون بين إيطاليا والعالم، ووكالة الفضاء الأوروبية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية منشور، الإثنين، على موقع "ديكود 39" الإيطالي: