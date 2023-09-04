تفتتح السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالجزائر بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، الخميس، معرض "البحر الأبيض المتوسط - رؤى بحر عتيق ومعقد"، لتحفيز التعاون لحماية موارد البحر والدول المطلة عليه وتنميتها.
ويروج للمعرض، الذي يستضيفه، قصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مع وكالة الفضاء الإيطالية (ASI) وشركة تيليسباتسيو وجيوس التابعة لمجموعة ليوناردو، ومؤسسة ميد أور المعنية بتعزيز التعاون بين إيطاليا والعالم، ووكالة الفضاء الأوروبية.
وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية منشور، الإثنين، على موقع "ديكود 39" الإيطالي:
- المبادرة تجمع بين الطبيعة والثقافة والفن والابتكار والتكنولوجيا والاستدامة بشكل متكامل.
- يمثل المعرض فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب التي تسكن المنطقة، فضلاً عن تحفيز التفكير العميق في هذا البحر لحماية تراثه الطبيعي وتجديد موارده.
- يتطرق المعرض للتناقضات والمشكلات التي تهدد البحر المتوسط، مثل تعير المناخ، معبرا عن ذلك بالقصة والفيديو والصور، منها صور التقطها القمر الاصطناعي الإيطالي كوزمو سكاي ميد، بالإضافة إلى العديد من الأقمار الاصطناعية على سواحل أوروبا.
- يقدم المعرض رؤية للتنمية الزراعية فش شمال إفريقيا والصحراء، كأشجار الزيتون والقمح.
- المعرض مفتوح أمام الجمهور حتى 7 أكتوبر ليواصل بعد ذلك رحلته في البحر المتوسط، بما في ذلك كرواتيا وإسبانيا.