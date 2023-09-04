قد لا تكون فكرة مراقبة القدمين رائجة عند الجميع، إلا أن بعض العلامات التي تظهر عليها قد تكون مؤشرا على وجود حالة صحية يجب التنبه لها وعدم إهمالها.
السكري
- إذا لاحظت وجود جرح لا يلتئم في قدمك، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري.
- أحد مضاعفات الحالة هو الاعتلال العصبي، حيث تتضرر الأعصاب ويبدأ فقدان الشعور عادة في القدمين، ويمكن أيضا الشعور بالوخز.
أمراض القلب
- مرض الشريان المحيطي يؤدي لتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين ما يؤدي لتقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق وانتفاخها.
- يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي الخدر أو الضعف في الساقين، وأظافر القدمين الهشة، وتغير لون الجلد.
فقر الدم
- غالباً ما يعاني مرضى فقر الدم من برودة اليدين والقدمين حتى في الطقس الدافئ بسبب ضعف الدورة الدموية.
- تتطلب عضلات الساق الكثير من الدم والأكسجين لتعمل، الحرمان من الأكسجين يجعلها تعمل لوقت إضافي ويسبب التعب والضعف والتشنجات الشديدة ومتلازمة تململ الساق.