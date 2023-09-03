وانفصلت مركبة دراغون بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، وفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس" اليوم السبت في الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات.

ومن المنتظر أن تهبط المركبة على الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس.

وقال سلطان النيادي في التسجيل الفضائي الآخير له قبل العودة: