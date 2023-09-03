وفي حوار مع "تلفزيون دبي"، ذكرت خفية سالم النيادي:

سلطان رفع رأسنا ورأس دولة الإمارات.

الحمد لله هذا ما فضل من رب العالمين، واللهم أطل عمر شيوخنا، الذين مهدوا له هذا الطريق.

سلطان النيادي كان شاطرا منذ بدايته.

صفات سلطان جميلة ولله الحمد.

أتمنى أن يعود سالما إلى أرض الوطن ونفرح به وتفرح به دولته.

ويعود سلطان النيادي، اليوم الأحد، رفقة فريق "كرو-6” إلى الأرض، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي امتدت لـ6 أشهر.

وانفصلت المركبة "دراغون" عن محطة الفضاء الدولية، عصر الأحد، على أن يكون الهبوط إلى الأرض يوم غد الإثنين 4 سبتمبر على الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات، وذلك حسب ظروف الطقس.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال النيادي: "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء".

وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".

وتابع: "وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير".