وفي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قال النيادي: "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء".

وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".

وتابع: "وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير".

ووفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة "دراغون" عن المحطة لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس.

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل: