ولكن ما مدى اختلافها مقارنة بالسلالات السابقة؟ ما هي الأعراض حتى الآن؟ وهل يجب أن نقلق بشأنه؟

المتغير المعروف علميًا باسم BA.2.86، وهو فرع جديد من "أوميكرون".

يثير قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.

العديد من طفرات "بيرولا" لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، إن القفزة الجينية "بنفس الحجم تقريبًا" التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.

وحذر علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يعاني من أي أعراض محددة جديدة، حيث لا يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرًا.

ومع ذلك، إذا كان يتصرف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها.

كل ما تحتاج لمعرفته حول المتغير الجديد

سيلان الأنف والعطس

وجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة "نيتشر" أن سلف "بيرولا" BA.2 كان مرتبطًا "بشكل ملحوظ" بأعراض "شبيهة بالبرد" و"شبيهة بالأنفلونزا".

البحث، الذي راقب انتشار كوفيد ومظاهره السريرية بين أكثر من 1.5 مليون بالغ في إنجلترا في الفترة من مايو 2020 إلى مارس 2022، وجد أيضًا أن BA.2 كان "مرتبطًا بشكل إيجابي" بسيلان الأنف.

وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، لموقع "ميل أونلاين:

لقد أدى مزيج من التغييرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم إلى تغيير الأعراض المرتبطة بكوفيد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

إن الأمر يشبه نزلات البرد الآن أكثر مما كان عليه عندما واجهنا كوفيد لأول مرة.

هذا لا يعني أن أولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الأساسية لن يعانون من أعراض أكثر خطورة إذا أصيبوا بـBA.2.86.

ووجدت دراسة أجراها علماء في اليابان عام 2023 أيضًا أن "إفرازات الأنف والبلغم" كانت أكثر شيوعًا بين المصابين بالمتغير BA.2، مقارنة بـBA.5.

وكتبوا في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، أن إفرازات الأنف كانت ثاني أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها.

لم تكن أي من هذه العلامات الكلاسيكية للفيروس التي تم تحذير البريطانيين في البداية من الحذر منها.

الصداع

أبلغت نانسي كروم، أخصائية الأمراض المعدية في نظام أفيتا الصحي في أوهايو وعضو جمعية الطب الأميركية، المنظمة العام الماضي أن أعراض BA.2 تشمل أيضًا الصداع، بالإضافة إلى الغثيان أو القيء.

وقد أظهر المرضى المصابون بالمتغيرات الأحدث بما في ذلك BA.2 علامات نموذجية "أقل بكثير" مثل فقدان التذوق أو فقدان حاسة الشم.

أتاحت دراسة أعراض "زوي كوفيد" لمئات الآلاف من الأشخاص الإبلاغ عن أعراضهم ذاتيًا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وقال تيم سبيكتور، أحد مؤسسي التطبيق، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إنه بناءً على بيانات زوي، لا يزال سيلان الأنف هو العرض الأكثر شيوعًا لأوميكرون، تليها علامات بما في ذلك الصداع.

في العام الماضي، قامت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بتوسيع قائمتها بهدوء لجميع العلامات المنذرة للفيروس لتشمل أيضًا الصداع.

الإرهاق

يعد الإرهاق أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم من الأعراض الرئيسية الأخرى المرتبطة بشكل متكرر بالمتغير BA.2.

وفي حديثه إلى المجلة الطبية البريطانية في وقت سابق من هذا العام، قال البروفيسور ديفيد سترين، وهو محاضر إكلينيكي كبير في كلية الطب بجامعة إكستر، إن هذا يرجع إلى "المكون الوعائي" للسلالة.

وأضاف: "النوم غير المنعش، في الأساس، سوف يستيقظون ويشعرون بالإرهاق كما لو أنهم لم يرتاحوا، كما لو أنهم لم يناموا على الإطلاق".

التهاب الحلق

ومن العلامات الأخرى المرتبطة بشكل شائع لمتغير BA.2 هو التهاب الحلق.

وقال البروفيسور سترين: "يبدو أن متغيرات أوميكرون الفرعية BA.1 وBA.2 تنتقل من الرئتين والأنسجة العصبية إلى الشعب الهوائية العليا".

وفي الوقت نفسه، قالت الدكتورة كروم للجمعية الطبية الأميركية العام الماضي إنها شاهدت "الكثير من التهاب الحلق والتهاب البلعوم الذي لم نره من قبل" لدى مرضى BA.2.

وأضافت أن بعض الأعراض الأخرى التي ظهرت "تشبه إلى حد كبير فيروسات كورونا الأخرى مثل أمراض الحمى وأعراض الجهاز التنفسي".

الحمى

وفي دراسة لمجلة "نيتشر" لعام 2022، وجد باحثون من إمبريال كوليدج لندن أيضًا أن "أعلى نسبة احتمالات لجميع الأعراض كانت للحمى" بالنسبة لـ BA.1 وBA.2.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في وقت سابق من هذا العام في مجلة "ذي لانسيت إنفيكشيوس ديزيزس" أن أكثر من 50% من المصابين بـ BA.2 أبلغوا عن إصابتهم بالحمى.

يعد ارتفاع درجة الحرارة والإصابة بالحمى أو القشعريرة من العلامات الشائعة التي لاحظتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومركز السيطرة على الأمراض.

السعال المستمر

ويُعرف السعال المستمر على نطاق واسع بأنه أحد الأعراض الثلاثة "الكلاسيكية" لفيروس كوفيد، إلى جانب الحمى وفقدان حاستي التذوق أو الشم.

السعال المستمر يعني السعال عدة مرات في اليوم لمدة نصف يوم أو أكثر، وعادة ما يكون سعالًا جافًا، إلا إذا كنت تعاني من حالة رئوية كامنة تجعلك تسعل عادةً مع البلغم أو المخاط.

ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وبدأت في سعال بلغم أصفر أو أخضر، فقد يكون ذلك علامة على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.

كيف يمكن علاجها؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، يبدو أن الاختبارات الحالية للكشف عن فيروس كورونا والأدوية المستخدمة لعلاجه، مثل "باكسلوفيد" و"فيكلوري" و"لاجفريو" فعالة مع BA.2.86.

لكن لا يزال يُنصح بالوقاية، وقد تم حث البريطانيين على مواصلة اختبار الفيروس إذا بدأوا في ظهور الأعراض للمساعدة في تقليل فرصة انتشاره إلى أشخاص آخرين.

هل هو أكثر خطورة؟

في الدنمارك، حيث ظهرت الحالات الأولى، قال معهد ستاتنز سيروم إنه يختبر الفيروس لتقييم ما إذا كان يشكل تهديدا، لكنه شدد على أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن "بيرولا" يسبب مرضا أكثر خطورة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مسؤولو وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن "الأمر سيستغرق عدة أسابيع لنمو الفيروس وتأكيد خصائصه البيولوجية.. لا يمكن إجراء الدراسات الوبائية حتى يكون هناك عدد أكبر من الحالات التي يجب تضمينها".

لم تتم ملاحظة أن هذا المتغير يجعل الأشخاص أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى المتحدرة من أوميكرون أو لديهم أي قدرة معززة على تفادي الحماية المناعية المقدمة من اللقاحات الحالية أو العدوى السابقة.

وقال البروفيسور يونغ أيضًا لميل أونلاين: "يشير العمل الحديث جدًا إلى أن هذا البديل من المرجح أن يكون أكثر قدرة على التهرب من الاستجابة المناعية.. ومع ذلك، يبدو أن BA.2.86 أقل عدوى من المتغيرات السابقة، وهذه بعض الأخبار الجيدة.. نحتاج فقط إلى مراقبة عن كثب خلال الأسابيع المقبلة مع عودة الأطفال إلى المدرسة وعودة الناس إلى العمل بعد العطلة الصيفية".

قال مسؤولون من وزارة الصحة في ميشيغان، حيث تم تسجيل الحالة الأولى للمتغير في الولايات المتحدة، إن "البالغ الأكبر سنا" كان لديه "أعراض خفيفة" ولم يتم نقله إلى المستشفى.

أما الحالة الأميركية الثانية، التي تم اكتشافها في فرجينيا بعد سفر المريض من اليابان، فكانت بدون أعراض، وفقا للبيانات الوصفية التي قدمها المتعاقدون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

مع ذلك، أشارت الدراسات إلى أن BA.2 ارتبط بالإبلاغ عن المزيد من الأعراض وتعطيل أكبر للنشاط اليومي مقارنة بمتغيرات أوميكرون الفرعية الأخرى، بما في ذلك BA.1.

هل ما زالت اللقاحات فعالة؟

يظهر تحليل الخبراء المبكر أن "بيرولا" قد يكون أكثر قدرة على التسبب في العدوى للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد أو تم تطعيمهم ضده.

لكن مسؤولي الصحة في بريطانيا لم يصدروا بعد إعلانًا رسميًا حول ما إذا كان المتغير الجديد لديه أي قدرة متزايدة على التهرب من الحماية من اللقاحات مقارنة بمنتجات أوميكرون الأخرى.

وقال ستيف راسل، الرئيس التنفيذي للتسليم والمدير الوطني للتطعيمات والفحص، بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "في حين أنه من الصعب التنبؤ بالتأثير المشترك للعدد الكبير من الطفرات على شدة المرض، وهروب اللقاح وانتقاله، فإن نصيحة الخبراء واضحة: وهذا يمثل البديل الجديد الأكثر إثارة للقلق منذ ظهور أوميكرون لأول مرة".

وأضاف: "لقد حددت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن التدخل الأكثر ملاءمة مع أكبر تأثير محتمل على الصحة العامة هو تطعيم جميع المؤهلين بسرعة".

وحتى لو لم تعمل اللقاحات بشكل مثالي ضد المتحور، فمن المرجح أن تظل المناعة صامدة، مع تعرض معظم البريطانيين أيضًا لمتغيرات أوميكرون السابقة.