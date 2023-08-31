كشف عالم الوراثة ديفيد سينكلير سر إطالة العمر وتأخير الشيخوخة والأمراض المزمنة.
وجاء في حوار سينكلير مع "سكاي نيوز عربية"، في برنامج "مع ميشلا":
- لا نعرف بالتأكيد ماذا يحصل بالجسم عند الشيخوخة، إذ توجد العشرات من التغيرات التي تحدث في أجسامنا عبر الزمن.
- في مختبري نعمل على فكرة أن كل سمات الشيخوخة سببها عملية كونية واحدة هي خسارة المعلومات التي نحصل عليها من والدينا وعلى مدى عمرنا.
- نعتقد أن أبحاثنا إذا نجحت سنتمكن من الحفاظ على نسخة احتياطية من معلومات الشباب في أجسامنا.
- التقدم بالسن مرض، وسنصبح قادرين على الوقاية منه وحتى علاجه.
- التقدم بالعمر هو السبب الرئيسي في معظم الأمراض مثل أمراض القلب والسكري والزهايمر.
- نستخدم الأدوية بشكل منفرد لكل حالة، لكن في حال تمكنا من إيجاد دواء للمشكلة الأساسية وهي الشيخوخة نظريا سيكون بإمكاننا استخدام علاج واحد قادر على منع كل هذه الأمراض.
- المعلومات التي نخسرها تدعى معلومات علم التخلق، ويوجد منها نوعان في أجسامنا.