وجاء في حوار سينكلير مع "سكاي نيوز عربية"، في برنامج "مع ميشلا":

لا نعرف بالتأكيد ماذا يحصل بالجسم عند الشيخوخة، إذ توجد العشرات من التغيرات التي تحدث في أجسامنا عبر الزمن.

في مختبري نعمل على فكرة أن كل سمات الشيخوخة سببها عملية كونية واحدة هي خسارة المعلومات التي نحصل عليها من والدينا وعلى مدى عمرنا.

نعتقد أن أبحاثنا إذا نجحت سنتمكن من الحفاظ على نسخة احتياطية من معلومات الشباب في أجسامنا.