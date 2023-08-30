وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوبسرفاتور"، نشرت الأربعاء، إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".

وأضاف أن "بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحول البيئي، لم يعد هذا ممكنا! وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض"، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة.

وأكد الوزير أن هذه الأسعار لا تغطي التكلفة الحقيقية لكل راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار.

وقال: "أؤيد تماما فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة من أجل الاستثمار في هذا التحول البيئي".

وتعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمى بضريبة "التضامن" المطبقة على جميع الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية.

ويُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024.