ما هي جائرة عبد الحميد شومان؟

تم إطلاق جائزة عبد الحميد شومان عام 1982 وتعد أول جائزة عربية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وإبرازه في جميع أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيل من الباحثين والخبراء والمختصين العرب في الميادين العلمية المختلفة الذين يعملون في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد، وفق تأكيد مؤسسة شومان.

إعلان الفائزين

مساء الاثنين، أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان أسماء الفائزين بدورتها الجديدة للجائزة حيث فاز بها 13 باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، في11 موضوعا، وتم حجب الجائزة عن أحد المواضيع لهذه السنة.

وفاز بالجائزة 6 باحثين من مصر و3 من الأردن، و2 من لبنان، وباحث من فلسطين وآخر من العراق.

ففي حقل العلوم الطبية والصحية عن موضوع "التغذية والحمية والأمراض"، فازت الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف".

وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، كما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن).

وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كل من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر)، كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر) كما فاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان).

وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر).

الباحثة المصرية الفائزة عن حقل العلوم الأساسية بموضوع الأنظمة الديناميكية، الدكتورة سارة إبراهيم عبد السلام، قالت في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" فور الإعلان عن قائمة الفائزين:

يشرفني أن أعبر عن امتناني العميق لجائزة شومان للباحثين العرب، وهي تكريم رائع للإسهامات البحثية. أنا ممتنة للفرصة التي منحت لي لتقديم إسهاماتي في مجالي ومساهمتي في تطوير المعرفة.

أشكر كل من ساهم في اختياري لهذه الجائزة وأشكر الجامعة البريطانية فى مصر على تقديمها الدعم لإجراء أبحاثى، وأسعى إلى العمل المستمر لدعم التقدم العلمي والثقافي في العالم العربي.

هذا الجائزة تُمنح تقديراً لإنتاج علمي متميز يؤدي نشره إلى زيادة المعرفة العلمية في حقول التكنولوجيا والعلوم الإنسانية، إضافة إلى حل المشكلات التي تواجه العالم اليوم.

تقدمت للحصول على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في الأنظمة الديناميكية (الرياضيات التطبيقية) لأنني مؤمنة بأن الجائزة تَمنح دفعة معنوية ممتازة يمكن أن تساعد في تحقيق تطور كبير للباحثين في العلوم والتكنولوجيا الهندسة والرياضيات (STEM) مما يحفزنا على مواصلة العمل الجاد في هذه المجالات، وحصلت على الجائزة عن مجمل أبحاثي خلال السنوات الخمس الماضية.

تحمست أن أتقدم للجائزة بعد أن ألهمني العديد من العلماء البارزين الحاصلين على جائزة شومان في العلوم المختلفة، فالحصول على فرصة لإلهام الآخرين للمساهمة بمعارفهم وخبراتهم لتطوير العلوم في المنطقة هو ما أسعى إليه حاليت، خاصة فيما يتعلق بعملي الحالي في الرياضيات التطبيقية.

مُنحت جائزة شومان لهذا العام لعدد كبير من الباحثين المصريين نظرًا لجهودهم المستمرة في ميدان البحث، وهذا الإنجاز البارز يعكس التفاني والعزيمة التي طالما أبدوها هؤلاء العلماء في استكشاف موضوعات متنوعة ومساهمة فعّالة في تطوير المعرفة والمجتمع، وهذه الجهود المستمرة تدفع آخرين السعي نحو التميز في مجالاتهم، وتؤكد على القدرة العربية على المساهمة الفعّالة في التقدم العلمي والأكاديمي.

الجائزة "تهتم بمجال الرياضيات التطبيقية وخاصة ميكانيكا الموائع وتطبيقاتها. على وجه الخصوص، وتشمل مجموعة واسعة من الدراسات التحليلية، وأحيانًا، الدراسات العددية لتدفقات الموائع الحيوية الناتجة عن حركة الحدود المرنة (التمعج) وفي وجود المجال المغناطيسي، ومعلمة هول وغيرها.

سارة عبد السلام هي أستاذة مساعد في الرياضيات بكلية الهندسة في الجامعة البريطانية في مصر. تخرجت سنة 2005 في كلية العلوم جامعة حلوان تخصص الرياضيات، وحصلت على الدكتوراة في عام 2013 من ذات الجامعة، وفي عام 2014، حصدت جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في الرياضيات التطبيقية من الجمعية المصرية للرياضيات، كما حصلت على منحة فولبرايت لإجراء بحوثها في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد وجامعة كالتك في عامي 2015 و2016 على التوالي.