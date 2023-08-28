ويتساءل معظم الناس عما إذا كان سيجري العودة إلى الإجراءات التي فرضت في "زمن كورونا"، وخاصة إعادة فرض الكمامة أو قناع الوجه.

وحسب ما ذكر موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي:

إن أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تظهر زيادة بنسبة 21.6 في المئة في الحالات المرتبطة بـ"كوفيد-19"، والتي تقيم في المستشفى.

مع ذلك، فإن الزيادة أقل بكثير مما تحملناه في السابق. المستوى الحالي لحالات دخول المستشفى بسبب كورونا هو ثلث ما كان عليه الأمر قبل عام.

أوضح المصدر، نقلا عن مسؤول في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه "لا يوجد حاليا حديث عن إعادة فرض ارتداء الأقنعة أو الكمامات هذا الخريف".

نصائح الأطباء

في المقابل، ينصح الأطباء والخبراء باللجوء إلى هذه الخطوة بشكل اختياري للاحتياط فقط والحفاظ على الصحة العامة.