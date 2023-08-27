الفرق يكمن في أن النساء تشعر في اليوم السابق بـ"ضيق التنفس"، بينما يشعر الرجال بـ"ألم حاد بعض الشيء في الصدر".

وقال كبير مؤلفي الدراسة، سوميت تشوغ: "النتائج التي توصلنا إليها يمكن أن تؤدي إلى نموذج جديد للوقاية من الموت القلبي المفاجئ".

وتحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في شرايين القلب.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي: