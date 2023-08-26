وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، قبل دقائق من الإقلاع: "لاستكشاف الفضاء، علينا أن نفعل ذلك معا، الفضاء عالمي حقا، والتعاون الدولي هو المفتاح."

وتقود المهمة ياسمين مقبلي، طيارة من البحرية الأميركية يرافقها في المهمة التي تستغرق 6 أشهر كل من، الدنماركي أندرياس موغينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، والياباني ساتوشي فوروكاوا، والروسي كونستانتين بوريسوف.

وولدت قائدة المهمة في ألمانيا ونشأت في لونغ يلاند في نيويورك، وانضمت إلى مشاة البحرية وقادت مروحيات هجومية في أفغانستان.

وتأمل مقبلي التي تسافر إلى الفضاء للمرة الأولى أن يظهر للفتيات الإيرانيات أنهن قادرات أيضا على تحقيق أهداف عالية. وقالت قبل الرحلة: "إن الإيمان بنفسك أمر قوي حقا".

وهذه أول عملية إطلاق أميركية تشغل فيها دول مختلفة مقاعد في المركبة الفضائية، حيث كانت وكالة ناسا تدرج دائما مقعدين أو ثلاثة مقاعد خاصة بها في الرحلات المستأجرة الخاصة بشركة سبيس إكس.