وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية قال باحثون أميركيون إن انقطاع التنفس أثناء النوم بين سن 20 و50 عاما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب ويمكن أن يؤدي إلى نوبات قلبية قاتلة.

وقال البروفيسور سانجيف نارايان، من جامعة ستانفورد: "إن انقطاع التنفس أثناء النوم أمر شائع حقا ولكننا نتجاهله نوعا ما لأننا نعتقد أنه تافه أو مجرد إزعاج بسيط، حتى الآن لم يُدرك أحد حقا حجم الخطر المرتفع".

تؤدي الانقطاعات المستمرة للتنفس إلى انخفاض مستويات الأكسجين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التعب وصعوبة التركيز وتقلب المزاج والصداع خلال النهار.

ووجدت الدراسة التي تناولت عدم انتظام ضربات القلب، والتي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، أن 7500 شخص لديهم تشخيص مسجل لانقطاع التنفس أثناء النوم، أصيب 4500 منهم بالرجفان الأذيني في السنوات التالية.

وقال نارايان: "عندما تكون غير قادر على التنفس، فإن ذلك يؤدي للضغط على الرئتين، وبالتالي ضغطا على القلب، مما يسبب تمددا في حجرات القلب، ويمكن أن يسبب الرجفان الأذيني".

بدوره، قال فرانشيسكو كابوتشيو، رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية في جامعة وارويك: "انقطاع التنفس الانسدادي هو حالة مزمنة شائعة، وغالبا ما لا يتم تشخيصها بشكل كاف، إذا لم يتم علاجه يمكن أن يؤدي إلى التعب أثناء النهار، وضعف التركيز، وانخفاض الأداء، وقلة الانتباه".

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة، مثل خفض الوزن، أو تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل وقت النوم أو النوم على أحد الجانبين، في وقف الشخير.