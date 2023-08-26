فمنظار المعدة أصبح إجراء شائع جدا وروتيني رغم مخاطره المحتملة، لذلك يجب أن تختار جيدا المكان الذي ستقوم بعمل تنظير المعدة فيه حتى تضمن كفاءة العاملين ونظافة وجودة المكان.

ما هو منظار المعدة؟

هو إجراء يتم فيه استخدام أنبوبة رفيعة ومرنة تسمى المنظار الداخلي يتم إدخالها من الفم مرورا بالحلق والمريء لتصل إلى المعدة وحتى الإثنى عشر.

تحتوي الأنبوبة في طرفها الداخلي على كاميرا مضيئة يستطيع بها الطبيب النظر داخل المسار الذي يمشي فيه المنظار حتى يستطيع تصوير المريء والمعدة والإثنى عشر.

متى يجب عمل منظار للمعدة؟

هناك أسباب عدة لطلب الطبيب إجراء تنظير المعدة وتشمل هذه الحالات:

معرفة سبب آلام المعدة.

عسر الهضم.

الحموضة.

في حالة عدم معرفة السبب بالطرق التشخيصية الأخرى.

معرفة أسباب صعوبة البلع.

البحث عن أورام في الجهاز الهضمي العلوي.

البحث عن أسباب الغثيان والقيء المستمر.

تشخيص اضطرابات الجهاز الهضمي (مرض سيلياك) وحساسية الغلوتين.

تشخيص قرحة المعدة وقرحة الإثنى عشر.

تشخيص جرثومة المعدة.

تشخيص سرطان المعدة وسرطان المريء.

علاج نزيف القرح.

علاج انسداد المريء.

استئصال الأورام السرطانية وغير السرطانية في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

هل منظار المعدة مؤلم؟

من الطبيعي أن تشعر ببعض الألم والانزعاج في الحلق نتيجة احتكاك المنظار في جدار الحلق أثناء إدخاله خاصة بعد أن يزول مفعول المخدر وهذا شيء طبيعي، ولكن إذا شعرت بالألم الحاد أو امتد الألم لأجزاء أخرى فيجب عليك الاتصال بالطبيب، وفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو".

مرحلة ما بعد تنظير المعدة

لأن أغلب مناظير المعدة تتم تحت التأثير المهدئ للأدوية المخدرة فقد يحدث لك بعض التشوش بعد العملية فلا ينصح ببعض الأشياء في هذه الحالة بعد خروجك من المشفى مباشرة:

عدم القيادة لمدة 24 ساعة بعد العملية.

عدم ممارسة أي أنشطة بدنية شاقة.

عدم تشغيل أي آلة قد يكون فيها خطر على صحتك.

ما مضاعفات منظار المعدة؟

يعد تنظير المعدة من الإجراءات الآمنة، ولكن يجب أن يوضح لك الطبيب بعض المخاطر التي يمكن أن تحدث كآثار جانبية أو مضاعفات أثناء الإجراء أو بعده، وتشمل:

النزيف

إذا كان التنظير يهدف لأخذ عينة أو خزعة من المعدة، قد يؤدي ذلك للقليل من النزيف ومن المفترض أن يتوقف النزيف من تلقاء نفسه بعد فترة قصيرة، ولكن إذا استمر فيجب حينها الذهاب إلى المستشفى للتعامل معه.

احتقان الحلق

هذا العرض شائع جدا بعد إجراء منظار المعدة والذي يمكن أن يستمر لبضعة أيام، ولكن إذا أصبح الألم شديد جدا وامتد ليشمل المعدة أو الصدر فيجب حينها الاتصال بالمستشفى أو الذهاب للطوارئ.

التقاط العدوى

يمكن أن يحدث التقاط عدوى خلال إجراء أي نوع من العمليات داخل المستشفى، توجه إلى الطبيب إذا شعرت بحمى أو قشعريرة أو أي أعراض مرضية أخرى.

عدوى بالصدر

قد يستنشق المريض بعض الإفرازات التي تخرج من الحلق نتيجة لتخديره فتصل إلى مجرى التنفس فتسبب عدوى بالجهاز التنفسي، هنا سيقوم أحد طاقم التمريض أو المساعد بشفط أي إفرازات قبل أن تصل لمجرى التنفس أثناء التنظير.

تحسس من المخدر

بعض الأشخاص قد يظهر لديهم رد فعل تحسسي تجاه المخدر المستخدم، هذا الأمر شائع أكثر في مرضى القلب والذين يعانون من مشاكل بالرئة، فيحدث لديهم زيادة في معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، ولكن لا تقلق من ذلك فطاقم التمريض يقوم أثناء الإجراء بمراقبة المؤشرات الحيوية للتدخل بسرعة عند اللزوم.