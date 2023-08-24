أصدرت "ميتا"، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، يوم الثلاثاء، "مترجما قويا" يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات بسهولة أكبر، من خلال النص والصوت.
وقالت "ميتا"، في بيان على موقعها الرسمي:
- يعد -SeamlessM4T- أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- يمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة.
- سيتم إصدار محرك الترجمة الجديد بموجب ترخيص "Creative Commons"، مما سيسمح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا النموذج وتطويره.
- نعتقد أن النموذج الذي أصدرناه، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الترجمة.
- SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة.
وفي حديثه لموقع "أكسيوس" الأميركي، قال عالم الأبحاث في شركة "ميتا"، باكو جوزمان:
- "Seamless M4T" لا يعتمد على محركات وسيطة للترجمة.
- هذا النموج الجديد يدعم حتى تغيير اللغات بسرعة.
- هذا الأمر سيسمح بتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يمزجون اللغات في أحاديثهم اليومية.