على مدار التاريخ، هبطت 3 دول فقط على سطح القمر، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين، فيما نجحت الأخيرة لوحدها حتى الآن في الوصول إلى جانبه المظلم، وهو هدف تسعى الهند أيضا إلى تحقيقه.
تفاصيل المهمة
- أطلقت الهند، في منتصف يوليو الماضي، مركبة غير مأهولة لتحط على سطح القمر.
- انطلق حينها الصاروخ "شاندريان-3" من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية، وسط تصفيق الآف الشغوفين بالفضاء.
- يحمل شاندريان مركبة هبوط تحمل اسم "فيكرام" ومسبارا باسم "براغيان".
- قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في وقت سابق، إن "المهمة تحمل آمال أمتنا وأحلامها".
- تأتي المحاولة الجديدة لبرنامج شاندريان بعد أربع سنوات على فشل المهمة السابقة، بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمسبار بعد هبوطه على القمر.
الهند على موعد مع التاريخ
- في حال تكللت المهمة بالنجاح، سينضم أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، إلى ناد ضيق جدا يضم الدول التي نجحت في الهبوط على القمر.
- كما قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن الهند على موعد مع التاريخ، اليوم.
- وأضاف: "سيكون إنجازا تاريخيا، ليس فقط لبرنامج الفضاء في الهند، ولكن أيضا لجهود البشرية لاستكشاف الكون، حيث ستحاول "Chandrayaan-3" الهبوط على القطب الجنوبي للقمر.
- والقطب الجنوبي للقمر يعرف أيضا بـ"الجانب البعيد" أو "الجانب المظلم" من القمر، وهو النصف الآخر، الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.
ما أهمية الهبوط على القطب الجنوبي للقمر؟
- تكمن أهميته الأولى في نجاح دولة واحدة فقط حتى الآن في الوصول إلى "الجانب المظلم"، وهي الصين، وكان ذلك عام 2019.
- اتضحت صعوبة المهمة، خلال نهاية الأسبوع المنصرم، عندما تحطمت مركبة روسية خلال محاولتها القيام بذلك.
- يُعتقد أن الحفر في القطب الجنوبي تحتوي على جليد مائي، يمكن أن يساعد على نشأة قاعدة مستقبلية على القمر، مما سيسمح لرواد الفضاء والعلماء بالعمل هناك لفترات طويلة.
- اكتشفت وكالات الفضاء، بما في ذلك "ناسا"، سابقا وجود مياه متجمدة في حفر القطب الجنوبي للقمر، ولكن لم تغامر أي دولة فعليا بالدخول إلى المنطقة.
- إذا كان الماء المثلج موجودا بالفعل، فمن الممكن استخدامه للوقود والأكسجين ومياه الشرب.
أين تكمن الصعوبة؟
- يقع القطب الجنوبي على مسافة طويلة من منطقة القمر، التي استهدفتها معظم المهمات السابقة.
- من التحديات التي تواجه وكالات الفضاء، هو أن الجانب المظلم من القمر يتميز بتضاريس وعرة للغاية.
- كما توجد هناك خنادق عميقة والكثير من الحفر.
- يعتقد الخبراء الهنديون أن التعديلات التي أجروها على "Chandrayaan-3"، مثل الأرجل الأكثر ثباتا، ستجعل المركبة في وضع جيد لمواجهة التحديات.