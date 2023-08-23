يجيب أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس المصرية، الدكتور محمد الحوفي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، بـ"نعم"، يمكن أن يظهر الإنسان أصغر من عمره الحقيقي، وبحيوية ونشاط كبيرين، إن اتّبع نظاما صحيا وقائيا في الحياة، من حيث الغذاء والرياضة والحالة النفسية.

الغذاء الوقائي

يربط الحوفي بين أهمية الغذاء الصحي الوقائي وبين المظهر الشاب الحيوي للجسم على أساس:

النظام الغذائي الصحي يقي من الأمراض بأن يقلل الالتهابات وتلف الخلايا؛ لأنه يزيد من قوة الدفاع الذاتي للجسم (المناعة)، وبالتالي تسريع الشفاء الذاتي بالتصدي للفيروسات والبكتيريا.

هذا النظام كذلك يحمي الحمض النووي للإنسان، والذي يتعرض بمرور الزمن للتلف لو تعرّض لتلوث الأكل والماء والهواء.

الغذاء السليم يصلح ويجدد الخلايا الجذعية التالفة والشائخة.

كيف نختار هذا الغذاء؟

يعرض أستاذ علوم الأغذية أمثلة من الغذاء اللازمة لتحقيق كل نقطة مما سبق:

تنشيط المناعة يكون بتناول أغذية؛ مثل زيت الزيتون والبروكلي والفلفل الحار والزنك الموجود باللحوم والأسماك.

إصلاح وتجديد الخلايا الجذعية بتناول الأسماك وزيت السمك والشيكولاتة الداكنة والمانجو وزيت الزيتون.

تحفيز الحمض النووي على إصلاح نفسه وإيقاف الجينات الضارة، بتناول السبانخ والجزر والبرتقال والتوت والبروكلي والفلفل الأحمر والعدس والبيض والسردين وبذور الكتان والقهوة والشاي.

وكل ما سبق يلزمه جهاز هضمي سليم، ليكون قادرا على استخلاص العناصر المفيدة من الطعام؛ ولتحسين عمل الجهاز الهضمي يلزم حماية البكتيريا النافعة فيه، وذلك بتناول الزبادي واللبن الرايب والكيوي والفاصوليا الغنية بالألياف وجميع الأطعمة المخمرة، مع البعد عن السكريات المكررة والأطعمة المصنعة التي بها مواد حافظة.

ضرورات لا يمكن تركها

الطعام السليم وحده لا يكفي، فلكي يقي الإنسان نفسه شر التّخمة والسمنة، وليحتفظ بمظهر رشيق حيوي شاب، تلزمه أمور أخرى ضرورية أيضا، وهي حسب نصائح الحوفي: