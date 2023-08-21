يجد عشاق رياضة المشي في مراكز التسوق "المولات" المنتشرة بكثرة ملاذا خلال فصل الصيف لممارسة رياضتهم المفضلة، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية.

وترى أخصائية العلاج الطبيعي، آزال رائد أبو لحوم، أن المشي في المولات يحقق فوائد صحية مهمة للإنسان، ويحافظ على النشاط البدني رغم الطقس الحار والأجواء الصعب في الخارج.

لكن يجب الاقتداء ببعض النصائح المهمة حتى يكون المشي رياضة تحقق الفوائد الصحية التي نرجوها، كما تقول الأخصائية وهي:

ارتداء حذاء مريح والبدء بوتيرة سهلة للإحماء لمدة ثلاث إلى خمس دقائق.

زيادة السرعة حتى تصبح عملية التنفس أصعب من المعتاد.

الحافظ على هذه النسق في المشي لمدة 10 دقائق على الأقل في كل مرة دون تقطع.

بالإمكان زيادة حدة الحركة عن طريق صعود الدرج أو المشي بسرعة أكبر لمدة 30 ثانية إلى دقيقة.

يفضل تخفيض وتيرة المشي في نهاية الجولة بدلا من التوقف فجأة.

ظروف إيجابية للمشي في المولات

توفر مراكز التسوق خلال فصل الصيف ظروفا ايجابية للناس من أجل ممارسة المشي بعيدا عن ارتفاع الحرارة في الخارج، وذلك من خلال العناصر التالية :

وجود بيئة داخلية ملائمة ملائمة للحركة بفضل توافر نظام التكييف.

أرضية مستوية تقلل من مخاطر التعثر والسقوط خاصة بالنسبة لكبار السن.

بالإمكان مشاركة الأصدقاء وأفراد الأسرة في المشي داخل المول.

عدم التقيد بلباس معين ومنح الأريحية للأفراد في اختيار اللباس المريح والمناسب لهم.

توفر خدمات صحية مناسبة مثل الحمامات ومقاعد أو أماكن للجلوس والراحة.

ظروف آمنة داخل المولات على مدار اليوم وحتى في الليل.

الاستجابة الطبية السريعة في حال حدوث طارئ أو بالنسبة للاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

فوائد صحية كبيرة

تحقق رياضة المشي فوائد صحية مهمة للانسان حيث تسهم في: