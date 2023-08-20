وكانت التقارير أشارت إلى أن هذا الأمر حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وجاء في بيان صدر أمس السبت عن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية:

"اليوم، وفقا لبرنامج رحلة "لونا-25"، في الساعة 14:10 تم إعطاء تقديم دفعة من أجل انتقال المركبة إلى المدار ما قبل مرحلة الهبوط.

"خلال تلك العملية، حدثت حالة طارئة على متن المركبة، ولم تسمح لها بتنفيذ المناورة وفق المعايير المحددة".

ولفتت المؤسسة إلى أن المختصين يعملون حاليا على تحليل هذا الموقف.

المركبة لونا-25

أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية يوم 11 أغسطس الجاري.

في 13 أغسطس أعلنت "روس كوسموس" عن تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بمركبة "لونا ــ 25".

"لونا-25" تعتبر أول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

يتمثل الهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" بتنفيذ هبوط سلس لها على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

ستقوم المركبة باستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد.

المركبة لونا-25، واحدة من 4 مركبات ومستكشفات للقمر، وهي لونا-26 ولونا-27 ولونا-28.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في 21 أغسطس.

وكانت "روس كوسموس" كشفت عن قيام مركبة لونا-25 بالتقاط الصور الأولى لفوهة زيمان بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من القمر.

وتعتبر فوهة "زيمان" موقعا فريدا على سطح القمر، وهي ذات أهمية كبيرة للباحثين، حيث يصل ارتفاع النتوء المحيط بها إلى 8 كيلومترات فوق سطح القاع المسطح نسبيا.