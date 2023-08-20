وقالت وكالة الفضاء الروسية إن مركبة لونا 25 الفضائية اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وقالت الوكالة إنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المركبة الفضائية "لونا-25" إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر ولم تعد موجودة، جراء اصطدامها بسطح القمر.

وأوضحت الوكالة في بيان، اليوم الأحد إنه "وفقًا للتقديرات الأولية، نظرًا لوجود انحراف في المعايير التشغيلية للمركبة عن تلك التي كان مخططا لها، تحولت المركبة الفضائية لونا 25 إلى مدار غير الذي كان محددًا لها وتحطمت نتيجة اصطدامها بسطح القمر".

وتعد رحلة المركبة لونا-25 أول مهمة فضائية روسية إلى القمر منذ 47 عاما.

حادثة غير عادية

وأمس السبت، ذكرت تقارير إعلامية روسية أن المركبة لونا-25 تعرضت لحادثة غير عادية خلال مهمتها إلى القمر، مشيرة إلى أن هذا الأمر حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وجاء في بيان صدر أمس السبت عن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية:

"اليوم، وفقا لبرنامج رحلة "لونا-25"، في الساعة 14:10 تم إعطاء تقديم دفعة من أجل انتقال المركبة إلى المدار ما قبل مرحلة الهبوط.

"خلال تلك العملية، حدثت حالة طارئة على متن المركبة، ولم تسمح لها بتنفيذ المناورة وفق المعايير المحددة".

ولفتت المؤسسة إلى أن المختصين يعملون حاليا على تحليل هذا الموقف.

المركبة لونا-25

أطلقت روسيا مركبة "لونا-25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية يوم 11 أغسطس الجاري.

في 13 أغسطس أعلنت "روس كوسموس" عن تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بمركبة "لونا ــ 25".

"لونا-25" تعتبر أول مركبة أوتوماتيكية تم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديث إلى القطب الجنوبي للقمر.

يتمثل الهدف الرئيسي من مهمة "لونا-25" بتنفيذ هبوط سلس لها على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

ستقوم المركبة باستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد.

المركبة لونا-25، واحدة من 4 مركبات ومستكشفات للقمر، وهي لونا-26 ولونا-27 ولونا-28.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في 21 أغسطس.

وكانت "روس كوسموس" كشفت عن قيام مركبة لونا-25 بالتقاط الصور الأولى لفوهة زيمان بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من القمر.

وتعتبر فوهة "زيمان" موقعا فريدا على سطح القمر، وهي ذات أهمية كبيرة للباحثين، حيث يصل ارتفاع النتوء المحيط بها إلى 8 كيلومترات فوق سطح القاع المسطح نسبيا.