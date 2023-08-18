ونشرت نتائج البحث الأولية الجمعة في دورية "ساينس أدفانسيس".

وأخذ العلماء عينة صغيرة من أعين سليمة، لتنمية وتوسعة خلايا جذعية في مختبر، ثم زرعوها في الأعين المصابة.

وخضع 4 من المرضى للزراعة في التجارب الأولية.

وكان أول شخص منهم فيل دورست، وهو رجل من ألاباما عانى حرقا كيميائيا تركه كفيفا في عينه اليسرى، وغير قادر على تحمل الضوء، ويصاب بشكل متكرر بالصداع.

لكن الرجل بعد إجراء الجراحة باستخدام خلايا من عينه اليمنى، تمكن الآن من الرؤية بما يكفي لقيادة سيارته.

تعليقات أخصائية طب العيون الباحث الرئيسي في الدراسة أولا يوركوناس لدورية "ساينس أدفانسيس":