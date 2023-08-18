مع ذلك تعتير القهوة والشاي مشروبات منبهة، أكثر من كونها مشروبات طاقة؛ ولهذا أتت الحاجة لمشروبات الطاقة المصنّعة، التي تحتوي فضلا عن الكافيين، على سكريات عالية ومحفزات مركزة.

مشروبات "سلْب" الطاقة

"سلب الطاقة" يعتبر وصفا رقيقا لأضرار مشروبات الطاقة غير الطبيعية المصنّعة، فالمصائب الصحية لها أن تنهال مع الاستخدام الدوري لهذه المشروبات، ولو بعد فترة.

يفيد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية بأن استهلاك مشروبات الطاقة له أن يؤدي لأعراض وأخطار صحية، وفي صدارتها اضطرابات في عمل القلب، الجفاف، القلق والأرق.

كافيين ألطف و80% صفر كربون

في المقابل، تقول الجمعية الأمريكية للطب إن الاستخدام المعتدل للمتة له أن يزيد من "الكوليسترول المفيد" ويقلل الدهون الثلاثية، ما يدعم صحة القلب، ويمنح الجسم طاقة بشكل آمن.

وبيئيا، البصمة الكربونية والبيئية للمتة أقل من القهوة والشاي، وتعتبر مجمل عمليات إنتاجها مستدامة بنسبة 80%.

وللمتمسكين بالقهوة مشروبا أساسيا أو وحيدا، هناك ما يمكن فعله للمساعدة في استدامتها طعما وأثرا بيئيا، حتى لا نضطر لشرب بديل "معملي" التصنيع للقهوة؛ وحلقة بودكاست صفر كربون "أنقذ قهوتك".

الماتشا تكمّل المتة

شاي الماتشا الذي يشتهر في اليابان، ورغم أنه يأتي من شجرة الشاي الأخضر، قوامه بودرة خضراء وليس أوراق.

وللماتشا فوائد التنبيه والتركيز ومضادات الأكسدة وغيرها، ما يجعلها مكملا لما تفعله المتة.

وبالنسبة للكافيين، العنصر الأول الذي نبحث عنه في المنبهات، يعتبر كافيين المتاشا ألطف وأقل من المتة. وبالتالي المتة والماتشا يتوسطان القهوة (ذات الكافيين الأعلى) والشاي الأسود (في المركز الرابع) من حيث نسب الكافيين.

وعكس المتة، يُنصح باستهلاك مشروب ماتشا واحد إلى مشروبين يوميا في الصباح أو الظهيرة، بإضافة 1 ملعقة صغيرة أو اثنتين على الأكثر يوميا (حسب بحث نقله موقع هيلث لاين)، والذي قد يُغني عن القهوة والشاي أو يحد من الحاجة لهما، خاصة مع استبدالهما بالمتة.

جرعة الكافيين الآمنة يوميا

وتعتبر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن 400 مليغرام من الكافيين هو الحد الأقصى اليومي للبالغين، وهي تعادل 4 أكواب قهوة تقريبا، ومشروبي (2) مشروب طاقة مصنعين أو أقل، طبقا لنسبة الكافيين في كل مشروب.

فيما النسبة الأقصى التي تنصح بها من الكافيين للمراهقين تصل ل 25% من نسبة البالغين (100 ميلغرام). كما ليو ميسي.. لنرفع كأس الذهب الأخضر "المتة".

لماذا المتة؟

وفضلا عن قابلية "تسمم الكافيين" باستهلاك مشروبات الطاقة، هناك المزيد في إجابة "لماذا المتة" صحيا وبيئيا؛ والنقاش في بودكاست صفر كربون مع خبير التكنولوجيا الحيوية والاستدامة د. مجد جرعتلي، الذي استعرضنا معه الفرص الريادية الاقتصادية لزراعة المتة عربيا، كما بدأت بالفعل تلك المحاولات في سوريا؛ صاحبة الاستهلاك الأعلى عالميا من المتة خارج قارة أمريكا الجنوبية.