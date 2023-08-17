تقول شركة "جيت زيرو" والقوات الجوية، التي أعلنت عن المنحة، الأربعاء، إنهما تأملان في أن تكون الطائرة التجريبية بالحجم الكامل جاهزة للطيران في عام 2027.

معظم الطائرات الكبيرة عبارة عن أسطوانات بها أجنحة وذيل متصل بها، تم تصميم الطائرات ذات الأجنحة المدمجة بحيث يكون البدن والأجنحة قطعة واحدة.

والنتيجة هي طائرة انسيابية ذات مظهر مستقبلي مع مقاومة هوائية أقل من الطائرة التقليدية ذات نفس الحجم.

يقول مسؤولو شركة "جيت زيرو" إن الطائرات التقليدية تستنفد طرق تحسين كفاءة الوقود، ومع احتمال ارتفاع أسعار الوقود، هناك حاجة إلى تصميم جديد تماما لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

تعمل القوات الجوية ووحدة الابتكار الدفاعي التابعة للبنتاغون وناسا على المشروع.

لدى "جيت زيرو" شريك من شركة المقاولات الدفاعية نورثروب غرومان.

فكرة البدن المدمج ليست جديدة، حيث قامت شركة بوينغ ببناء واختبار نماذج صغيرة الحجم من "إكس-48″.

واختبرت شركة لوكهيد مارتن تصميم الهيكل الجناحي الهجين في أنفاق الرياح.