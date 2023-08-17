ولوضع روتين سليم، يقدِّم استشاري تغذية علاجية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إرشاداته، كما يوضّح ما التغيّرات التي تفاجئ الإنسان بعد الأربعين، وسببها، وكيف يتجنّب سلبياتها؟

أسباب التغيّر

ينبّه استشاري التغذية العلاجية بهاء ناجي إلى عادات تستجد على الإنسان بعد سن الأربعين، تسهم في زيادة وزنه واختلاف هيئته وتعرّضه للأمراض، منها:

تقليل الرياضة والنشاط الحركي وزيادة العمل المكتبي.

قلّة التعرّض لضوء الشمس.

الانشغال في العمل قد يجعله يأكل وجبة واحدة رئيسية في اليوم.

مخاطر دهون البطن

بناء على ما سبق، يواصل بهاء ناجي، تبدأ عضلات البطن عند الرجال والسيدات في "الضعف"، ويزداد تخزين الدهون في منطقة البطن، وتسمى بالدهون المركزية.

هذه الدهون تسبّب أمراض القلب والسكري، وتقلل من نشاط "الدورة الدموية"، وقد تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية وخاصة سرطان "البروستاتا" عند الرجال والأمعاء عند الجنسين، حسب استشاري التغذية.

روتين يومي

لتجنّب بروز وكبر حجم البطن وزيادة الوزن، يقترح بهاء ناجي هذا الروتين اليومي الصحي:

عمل تمارين بطن يوميا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة في الصباح أو المساء.

منع تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والقشطة والسمن وجميع أنواع الجبن المصنعة والمطبوخة، ويستعاض عنها بالجبن القريش والزبادي والحليب قليل الدسم.

الابتعاد عن تناول الحلويات والشوكولاتة والمثلجات؛ لأنها السبب الأول في تراكم وتخزين دهون البطن التي تصاحبها أمراض.

الاهتمام بأن تحتوي الوجبات على العناصر الغذائية الكاملة؛ لأن هذا يزيد معدل حرق السكريات والدهون، ويبعد إحساس الخمول، وينشط الأمعاء التي قد تقل حركتها الطبيعية بعد سن الأربعين؛ ما ينجم عن ذلك من إمساك وخلافه.

اقتراحات لوجبات متكاملة

يقدّم استشاري التغذية العلاجية إرشادات لتكوين الوجبات السليمة طوال اليوم:

وجبة الإفطار

نهتم بأن تحتوي على نشويات كالخبز، وخليط من البروتين الحيواني كالبيض والنباتي كالفول أو جبن قريش، وكذلك أن تشمل الخضراوات كالخس والخيار، والعصائر الطازجة غير المحلّاة.

وجبة وسط النهار

تتكون من حفنة مكسرات أو فول سوداني، والمكسرات تحتوي على نسبة من الدهون غير المشبعة تخفض نسبة الكوليسترول الضار الذي يزيد معدله بجسم الإنسان بعد سن الأربعين، كما يوجد بها فيتامين "هـ" الضروري لنضارة البشرة وحفظ القدرة الجنسية عند الرجال، ومعدلات التبويض عند النساء.

وجبة وسط اليوم (الغداء)

تتكوّن من طبق سلطة مع قطع دجاج مشوية أو علبة تونة أو تناول نوع من البروتين دون النشويات.

الوجبة المسائية

وجبة واحدة تحتوي على كمية من الخضار المطبوخ أو المسلوق "سوتيه"، مع نسبة من البروتين التي لا تتخطى 150 غراما، ويفضّل تناول الأسماك دائما؛ لأنها لا ترفع من نسبة الكوليسترول الضار، وبها فسفور وأحماض أمينية وفيتامينات، وسعراتها الحرارية قليلة.