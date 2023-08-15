بعد رصد جزيئات البلاستيك الدقيقة في دم الإنسان والمشيمة ها هي دراسة جديدة تفجر مفاجأة عقب رصد هذه الجزيئات في أنسجة القلب أيضا.

ووفق الدراسة الجديدة التي نشرتها الجمعية الكيميائية الأميركية فإن فريقا من الأطباء في الصين رصدوا وجود عشرات الآلاف من الجزيئات البلاستيكية أو ما يُعرف بـ"المايكروبلاستيك" في القلب للمرة الأولى.

ويقول العلماء أن الجزيئات البلاستيكية التي تم رصدها في جسم الإنسان تدخل بالعادة في صناعة الملابس أو حاويات حفظ الطعام أو إطارات النوافذ أو حتى مواسير المياه.

وفي إطار الدارسة جمع العلماء عينات من أنسجة قلبية وعينات من الدم لخمسة عشر مريضا أثناء العمليات الجراحية. وتم العثور على تسعة أنواع من البلاستيك في خمسة أنواع من أنسجة القلب.

وفي محاولة مبدئية لتفسير ظهور البلاستيك في الأنسجة القلبية لم يستبعد الخبراء احتمالات وصول البلاستيك للأعضاء البشرية عن طريق التدخل الطبي المباشر ..إلا أن دراسات سابقة أشارت إلى أن البلاستيك قد يتسلل إلى جسم الإنسان عبر الفم أو الأنف.

فهل خرج البلاستيك عن السيطرة فعلا وما هي التبعات الصحية لوصوله إلى أجسادنا؟.. يعلق استشاري أمراض القلب التداخلية الدكتور محمد أندرون، في حدبث لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا.