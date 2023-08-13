وذكرت مواقع مختصة بالأخبار التقنية أن مالك "إكس"، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أكد أن الموقع سيضيف خدمة مكالمات الفيديو في المستقبل القريب.

وكتبت المصممة في موقع "إكس" أندريا كونواي، في العاشر من أغسطس الجاري تغريدة مقتضبة على الموقع جاء فيها: "فقط اتصل بأي شخص على إكس"، والمقصود هنا إجراء الاتصال الهاتفي.

وفي وقت لاحق، قالت المديرة التنفيذية في الشركة ليندا ياكارينو، في تصريحات صحفية إنه سيكون بوسع المستخدمين قريبا إجراء مكالمات فيديو في "إكس".

وأضافت أن المستخدم لن يكون بحاجة إلى منح أي شخص آخر على الموقع رقم هاتفه من أجل إجراء المكالمة.

لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الخدمة متوفرة للمشتركين الذين يملكون العلامة الزرقاء أم لكل المستخدمين.

للجميع