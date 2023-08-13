ونشرت شركة "ريل كوشر آيس كريم" تحذيرا على موقع إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، أفادت فيه أن "الاستدعاء يتصل بنوع من أكواب المثلجات التي تبيعها".

وأشارت إلى أن أمر الاستدعاء يشمل النكهات الـ6 التي يقدم بها هذا المنتَج، الذي صنع في 4 أغسطس الجاري وما قبل ذلك.

وذكرت الشركة أنها اختارت استدعاء المثلجات لأن "سلامة زبائنها ورفاهيتهم تحتل أولوياتها القصوى".

أما السلطات الأميركية فدعت المستهلكين إلى الامتناع عن تناول المثلجات المعنية، ودعتهم في المقابل إلى رميها في المهملات أو إعادتها إلى المتاجر التي اشتروها منها، وفق شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وجاء أمر الاستدعاء بعد تقارير عن إصابة شخصين، الأول في نيويورك والآخر في بنسلفانيا، حيث عانيا تدهورا في صحتهما واستدعى الأمر نقلهما إلى المستشفى، كما يقول التحذير.

وأضاف التحذير أن أحد المصابين سقط مغشيا عليه بعد أن تناول كوب "آيس كريم" تنتجه الشركة.

وبعد إخضاع عينة من المنتَج للفحص في مختبرات وزارة الزراعة في بنسلفانيا، تبين أنه يحتوي على بكتيريا الليسترية.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن هذه العدوى تتسبب في وفاة 260 شخصا سنويا.

لكن لم يفقد أي شخص حياته حتى الآن على خلفية وجود البكتيريا في المثلجات المعنية، بحسب التحذير المنشور.

ما هي بكتيريا الليسترية؟