الكبسولة التي تحمل اسم "جيراف ناب" وتعني "غفوة الزرافة" تشجع على أخذ قيلولة أثناء النهار كطريقة لتحسين التركيز وكفاءة العمل، صممت بشكل عمودي بحيث لا تشغل مساحات كبيرة.

وتشتهر اليابان بأنها دولة تؤكد على التفاني الشديد في العمل الذي يمكن أن تصبح ظروفه قاسية للغاية لدرجة أن اللغة اليابانية تحتوي في الواقع على مصطلح "الموت بسبب إرهاق" (كاروشي).

ومن أجل تحمل هذا النوع من الإجهاد، يلجأ بعض العمال اليابانيين إلى قيلولة قصيرة، فمن المعروف أنها تعزز مستويات الطاقة والتركيز.

ومن السهل تركيب الكبسولة العمودية في المقاهي والمطاعم الصغيرة لأنها تشغل مساحة صغيرة جدا.

ويبدو أن الحفاظ على وضع الوقوف يجعل من السهل على الشخص الذي يستخدم الكبسولة أن يستيقظ من غفوته.

تتميز الكبسولة بعدة ميزات منها:

نظام إنذار يمكن للمستخدم ضبطه.

نقاط دعم لأجزاء مختلفة من الجسم، لضمان احتفاظ المستخدم بوضعه المستقيم عند القيلولة.

نظام تعديل الارتفاع بحيث يمكن لأي شخص تحقيق الوضع المثالي أثناء استخدامها.

نظام تهوية.

تأتي الكبسولة حاليا بنوعين مختلفين نموذج أبيض عادي، وآخر يحاكي تصميم الخيزران التقليدي.

كلاهما يوفران عزلا رائعا للصوت، بالإضافة إلى أصوات متنوعة مصممة للحث على النوم.

واسم الكبسولة "جيراف ناب" مأخوذ من وضع النوم المستقيم للزرافة.