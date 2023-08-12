رصد قطيع جديد من الذئاب الرمادية في سييرا نيفادا بولاية كاليفورنيا الأميركية، على بعد بضع مئات الكيلومترات من أي مجموعة أخرى معروفة من النوع المهدد بالانقراض.
اكتشاف سار
- ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن اكتشاف يسر الباحثين بالنظر لصيد النوع الأصلي حتى الانقراض في كاليفورنيا في العشرينات.
- خلال العقد الماضي فقط، عادت قلة من الذئاب الرمادية إلى الولاية من مجموعات خارجها.
- كان تقرير عن ذئب شوهد الشهر الماضي في غابة سيكويا الوطنية بمقاطعة تولاري، دفع الباحثين لتتبع وجمع عينات الحمض النووي من الفراء واللعاب الخاص به، وفقا لقسم الحياة البرية والأسماك في كاليفورنيا.
- توصل الباحثون إلى أن هناك قطيعا جديدا من 5 ذئاب لم يكن من المعروف وجوده في كاليفورنيا: أنثى بالغة وجراؤها الأربعة.
- المجموعة تبعد 320 كيلومترا على الأقل من أقرب قطيع في لاسين بارك شمال شرقي كاليفورنيا، كما يوجد قطيع ثالث شمالي الولاية.
- تعد الذئاب الرمادية محمية من الولاية والقانون الفيدرالي، ومن غير القانوني التعرض لها بالأذى أو القتل.