والموز غني بمضادات الأكسدة والألياف والعديد من العناصر الغذائية، التي تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية وتثبيط خطر الإصابة بسرطانات خطيرة مثل سرطان الدم، وفوائد أخرى كثيرة منها:

تحسين المزاج والحفاظ على الذاكرة

يحتوي الموز على التربتوفان وهو حمض أميني يلعب دورا كبيرا في تعزيز الحالة المزاجية والحفاظ على الذاكرة.

يحارب الربو

وفقًا لبحث أجرته الكلية الملكية في لندن، فإن الأطفال الذين يستهلكون موزة واحدة فقط في اليوم فرصة أصابتهم بالربو أقل بنسبة 34 بالمئة.

دعم صحة القلب

يحتوي الموز على فيتامين ب 6 وفيتامين ج والبوتاسيوم والألياف التي تدعم صحة القلب.

البوتاسيوم يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان