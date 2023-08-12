وبحسب الخبراء فإن تلك البقايا تعود إلى نوع من الفيتوصور شبه المائي وهو حيوان مفترس يشبه التمساح.

واكتشفوا خلال عمليات التحليل 5 أنواع من البقايا الطفيلية، يبلغ طول كل منها حوالي 50-150 ميكرومتر.

وقال مؤلف الرئيسي للدراسة عالم الحفريات ثانيت نونسراش: