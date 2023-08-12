وكانت بعثات أجريت بين عامي 2008 و2017، تهدف للبحث عن حيوانات تعرف باسم "بروماكورينوس" أو "نجوم أنتاركتيكا ذات الريش".

ويقول الباحثون إن "بروماكورينوس" رغم تشابهه مع حيوانات المحيطات اللافقارية الأخرى كنجم وخيار البحر، إلا أنه يتميز بحجمه الكبير وبأسلوب سباحته الغريب.

وبمقدور "بروماكورينوس" العيش في أعماق تصل إلى 6500 قدم، علما أن العلماء أكدوا عثورهم على 4 أنواع من هذا الكائن لم يتم رصدها من قبل.

وسيعكف الباحثون على تحليل الحمض النووي والتشكيل البيولوجي لهذه الكائنات، بغرض كشف المزيد عن قدراتها، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.