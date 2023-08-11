مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ينصح خبراء الصحة باتخاذ خطوات وتحضيرات مهمة للأطفال لتفادي إصابتهم بالأمراض المعدية وعلى رأسها الإنفلونزا.
ويرى الخبراء أن أخذ اللقاحات والتطعميات اللازمة حسب المرحلة العمرية يحمي الطفل من الكثير من المشكلات الصحية.
ووفق منظمة الصحة العالمية، تنقذ اللقاحات حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم، وهي أدوات أساسية لحماية الأفراد والمجتمعات من انتشار الأوبئة والأمراض.
ويرى الأطباء أن حصول الأطفال على اللقاحات اللازمة قبل وأثناء دخولهم المدرسة يعد خط الدفاع الأول لهم من الإصابة بالأمراض ومضاعفاتها.
وينصح باللقاحات لتكوين مناعة ضد شلل الأطفال والحصبة والكزاز والسل والالتهاب الرئوي وأمراض أخرى مختلفة، كما تمنع نقل العدوى إلى أسرهم وأصدقائهم وزملائهم في المدرسة.
وقالت اختصاصية الطب العام الدكتورة عهد صلاح الدين، في حوار مع برنامج "الصباح" على قناة "سكاي نيوز عربية":
- أكثر مكان يمكن يلتقط فيه الطفل المرض أو الفيروس هو المدرسة.
- يجب توعية الطفل بشأن طرق انتشار الفيروسات وكيف يحمي نفسه منها.
- الطفل يجب أن يعرف كيف يغسل يديه بالماء والصابون، وهذه أهم خطوة.
- يجب الاهتمام بالجهاز المناعي للطفل، من خلال الأكل السليم والنوم الصحي.
- اللقاحات تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، وهذا أمر طبيعي.