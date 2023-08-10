جميعنا يعلم فوائد الاهتمام بنظافة الأسنان، حيث تعتبر قواعد التنظيف مرتين على الأقل يوميا مع الاستمرار بالعملية لمدة لا تقل عن دقيقتين قواعد معروفة، ولكن أحد الخبراء سلط الضوء على قاعدة جديدة يجب الانتباه إليها وهي تبليل الفرشاة قبل وضع المعجون عليها لما لها من فائدة في التخلص من الاصفرار.