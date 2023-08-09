يعد النوم من أهم الجوانب التي تؤثر على صحة وجودة حياة الإنسان. ويقول الأطباء والخبراء إن الحصول على كمية كافية من النوم وتحديدا في ساعات مبكرة من الليل قد يكون له تأثير ملحوظ على صحتك.